Serale di Amici 24, le parole di Nicolò dopo l’eliminazione: fan in rivolta (VIDEO)

Il verdetto è arrivato come un fulmine a ciel sereno: Nicolò Filippucci, uno dei concorrenti più apprezzati dal pubblico e dagli addetti ai lavori, ha dovuto dire addio a un passo dalla finale di Amici 24. Altro che spoiler e anticipazioni online: l’uscita di scena del giovane cantante ha letteralmente fatto tremare i social, che si sono trasformati in un campo di battaglia tra fan delusi, critiche agli autori e messaggi di solidarietà.

Nicolò Filippucci eliminato da Amici 24: l’addio più discusso dell’edizione

L’eliminazione ha preso tutti in contropiede, lasciando sgomenti anche molti telespettatori che da settimane vedevano in Nicolò un potenziale finalista. E invece no: il talent show condotto da Maria De Filippi ha deciso diversamente, alimentando polemiche e discussioni.

L’ultimo saluto di Nicolò a Amici 24: parole che commuovono

A dimostrazione della sua sensibilità e del suo animo da artista vero, Nicolò ha salutato il programma con un discorso che ha lasciato il segno, ringraziando tutti – ma proprio tutti – in un momento che per molti sarebbe stato solo di amarezza:

Voglio solo ringraziare tutte le persone che lavorano a questo programma, dalla produzione agli autori, e te, Maria. Voglio fare un grandissimo ringraziamento ai giudici, un immenso ringraziamento ai vocal coach, al corpo di ballo, ai ballerini – mi sono divertito tantissimo con loro! -, veramente tutte le persone, gli addetti alle pulizie, scenografia, tutti quanti. È stato veramente un sogno, mi dispiace che si sia fermato a un passetto dalla fine, però so che voglio fare questo nella vita, e conoscendomi, testa dura come sono io, ci metterò tutto l’impegno possibile. Sono contento, grazie mille!

Nicolò dopo l’eliminazione: tra autocritica e consapevolezza

Uscito dallo studio, il cantante ha trovato lo spazio per una riflessione ancora più intima davanti alle telecamere di Witty:

In maniera libera la prima cosa che ti dico – ma perché sono io fatto così – non arrivare magari in finale… non sono fierissimo. Però, guardandola con un pochino più di coscienza, penso di aver fatto un percorso molto lungo e di aver lavorato tanto anche su me stesso. Guardando il me stesso di settembre sono fiero di chi sono io oggi.

In pochi minuti, Filippucci ha mostrato il lato più vulnerabile e autentico della sua esperienza: dalla timidezza iniziale alla consapevolezza artistica maturata giorno dopo giorno.

“Questa esperienza mi ha permesso di lavorare tanto, ogni giorno, su quello che spero poi sia in futuro il mio lavoro per tanti anni… per sempre, anche!”.

Le emozioni, i rimpianti, i ricordi: Amici 24 secondo Nicolò

Il giovane artista ha raccontato senza filtri quanto questa avventura lo abbia segnato anche nel quotidiano, tra sveglie distrutte, prove infinite e momenti di tensione in Casetta:

Mi mancherà svegliarmi con quel suono della sveglia che avrei distrutto tante di quelle volte, mi mancheranno tutti i ragazzi, mi mancherà lavorare ogni giorno in sala con i vocal coach, magari le litigate che abbiamo avuto in Casetta, mi mancheranno le chiacchierate con i vocal coach, le prove con tutti. Mi mancherà questa vita, tutta sinceramente.

Un addio che non ha il sapore della fine, ma quello di un nuovo inizio. E a rendere tutto ancora più potente è stata la lettura del bigliettino che Nicolò aveva scritto a sé stesso all’inizio del serale:

Ciao Nico, in qualsiasi momento leggerai questo biglietto sappi che sei stato bravo. Lo so che non te lo dici mai, però adesso per una volta te lo meriti…

Una lettera a cuore aperto che ha commosso anche i più cinici e ha reso impossibile trattenere le lacrime.

A prescindere dall’esito della semifinale, Nicolò Filippucci ha lasciato il segno. E mentre i social si spaccano tra hashtag di protesta e dichiarazioni d’amore incondizionato, è chiaro a tutti che il suo cammino musicale non si ferma qui. Perché l’eliminazione da Amici 24 non è la fine, ma solo il primo capitolo di una carriera che – ne siamo certi – sarà tutta da scrivere.

Chiusa una porta, si spalanca un palco.