X Factor 2025: in bilico i giudici Manuel Agnelli e Achille Lauro, per uno di loro spunta Amici

Sarà ancora Giorgia a guidare X Factor 2025. La cantante romana ha annunciato ufficialmente il suo ritorno alla conduzione del talent musicale di Sky in un video diffuso sui canali social del programma. Dopo il debutto dello scorso anno, apprezzatissimo dal pubblico, Giorgia si rimette in gioco per la nuova edizione in arrivo da settembre.

Giorgia confermata conduttrice di X Factor 2025

“Ragazzi, ho grandi novità, ma deve restare tra noi. Ci vedremo presto mi sa”, ha sussurrato Giorgia nel video, mostrando il palmo della mano con la scritta “X Factor 2025”. Un ritorno atteso e già ufficializzato da Sky, che trasmetterà il programma in esclusiva come sempre su Sky Uno e NOW, prodotto da Fremantle per Sky Original.

Durante la scorsa finale a Napoli, la cantante aveva raccontato con entusiasmo la sua esperienza inedita nel ruolo di conduttrice: “Dieci anni fa avrei detto no a X Factor, ora sono molto più aperta. Non mi aspettavo andasse così bene”.

Giudici X Factor 2025: Manuel Agnelli e Achille Lauro verso l’addio?

Mentre la conduzione è ormai confermata, il cast dei giudici di X Factor 2025 appare ancora avvolto nel mistero. In particolare, Manuel Agnelli sembra pronto a lasciare il suo storico posto dietro al bancone dei giudici. Secondo le indiscrezioni lanciate da Gabriele Parpiglia, il leader degli Afterhours avrebbe deciso di abbandonare il programma a seguito di alcune tensioni interne, in particolare con il collega Achille Lauro.

Achille Lauro, spunta l’ipotesi Amici

Anche Achille Lauro sarebbe sul punto di rinunciare al suo ruolo di giudice. Durante un’intervista a Radio Deejay, l’artista ha lasciato intendere un possibile abbandono: “Il senato di X Factor… non è detto. Io propongo Linus al mio posto”. Un’affermazione ironica ma che alimenta i dubbi sulla sua permanenza nel programma.

I numerosi impegni musicali di Lauro, tra cui un tour nei palazzetti previsto per la primavera 2026, renderebbero difficile la sua riconferma. Inoltre, si fa sempre più insistente la voce di un suo possibile approdo ad Amici di Maria De Filippi: la conduttrice lo vorrebbe fortemente nel cast della prossima edizione, magari come professore o giudice del serale.

Al momento, l’unica certezza resta Giorgia. Il futuro dei giudici storici è ancora incerto, ma le prossime settimane potrebbero rivelare clamorose novità. L’uscita di scena di due nomi forti come Agnelli e Lauro potrebbe aprire le porte a una rivoluzione nel cast di X Factor 2025. Non resta che attendere conferme ufficiali.