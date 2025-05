Sognando Ballando con le Stelle 2025: cast, giuria e ospiti dello spin-off condotto da Milly Carlucci

Venerdì 9 maggio 2025, in prima serata su Rai1, debutta Sognando Ballando con le Stelle, lo spin-off evento ideato e condotto da Milly Carlucci per festeggiare i 20 anni di Ballando con le Stelle, uno dei programmi di intrattenimento più amati della televisione italiana. Il nuovo format, articolato in quattro prime serate, si presenta come una competizione intensa e spettacolare che vedrà protagoniste 10 nuove promesse della danza affiancate da ballerini professionisti delle passate edizioni.

Sognando Ballando con le Stelle 2025 al via

Sognando Ballando con le Stelle nasce come un percorso di selezione, un’occasione unica per i talenti emergenti del ballo di conquistare il titolo di “maestro” e accedere così al cast ufficiale della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Il progetto è pensato per valorizzare il futuro della danza televisiva italiana, offrendo una vetrina prestigiosa a chi sogna di far parte del programma storico di Rai1.

Il cast ufficiale

Durante la sua ospitata nel programma La Volta Buona del 5 maggio, Milly Carlucci ha svelato le 10 coppie che si sfideranno nel corso delle puntate. Ecco i nomi ufficiali:

Yuri Orlando e Alessandra Tripoli

Hugo Nordström e Giada Lini

Mario Cecinati e Veera Kinnunen

Chiquito e Anastasia Kuzmina

Yoyo Flow e Rebecca Gabrielli

Eleonora Riccardi e Luca Favilla

Vanessa Lacedonia e Carlo Aloia

Aly Z e Moreno Porcu

Valentina Fiori e Nikita Perotti

Janiya Mami e Pasquale La Rocca

Giuria e primo ospite

A valutare le esibizioni ci sarà la giuria storica di Ballando con le Stelle, composta da Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino. Con il loro approccio tecnico, critico e talvolta ironico, i cinque giudici daranno ritmo alla gara e decreteranno i migliori ballerini in base a talento, espressività e sintonia di coppia.

A rendere speciale la prima puntata del 9 maggio sarà la presenza straordinaria di Francesco Totti. L’ex capitano della Roma sarà ospite d’onore della serata inaugurale. Secondo quanto rivelato da Milly Carlucci in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù TV, Totti parteciperà con una coreografia a lui dedicata e pronuncerà un messaggio motivazionale rivolto agli aspiranti maestri, ispirandosi alla sua esperienza personale di successo nel mondo dello sport.

Il programma andrà in onda ogni venerdì in prima serata su Rai1, per un totale di quattro appuntamenti. Al termine della competizione, verrà proclamato il ballerino vincitore che avrà l’onore di entrare nel cast ufficiale di Ballando con le Stelle 2025.