Isola dei Famosi 2025, due naufraghi lasciano l’Honduras: televoto annullato – VIDEO

L’Isola dei Famosi 2025 perde due concorrenti in un colpo solo.

Clamoroso colpo di scena a L’Isola dei Famosi 2025. Durante la puntata del daytime odierna è stato annunciato l’addio anticipato di due naufraghi: Angelo Famao e Leonardo Brum. Entrambi hanno deciso di abbandonare il gioco dopo pochissimi giorni di permanenza in Honduras, gettando nello scompiglio l’intera organizzazione del reality condotto da Veronica Gentili.

L’Isola dei Famosi 2025 nel caos: addio choc di Angelo Famao e Leonardo Brum, televoto annullato

Una situazione non del tutto inedita per il programma, ma che stavolta rischia di compromettere un’edizione partita con il piede giusto, almeno sulla carta.

Le ragioni delle due defezioni sono diverse, ma entrambe confermano un dato: l’esperienza sull’Isola resta un’avventura al limite della resistenza fisica e mentale.

Leonardo Brum, modello brasiliano, ha spiegato la sua scelta in modo chiaro davanti alle telecamere: “Non mi trovo bene qui, ho bisogno di ascoltare me stesso”. Una decisione sofferta ma che sembra definitiva.

Angelo Famao, cantante neomelodico, ha raccontato di aver fatto una promessa a sé stesso: restare il più possibile. Ma la pressione psicofisica ha avuto la meglio: “Il mio corpo e la mia mente mi hanno detto di mollare”, ha confessato.

Televoto annullato: cosa succede ora

La decisione di Leonardo Brum ha avuto ripercussioni anche sul piano tecnico del programma. Il modello era infatti al televoto, e la sua uscita ha costretto la produzione ad annullare la sessione di voto in corso. Tutti coloro che avevano già espresso la propria preferenza verranno rimborsati, mentre nei prossimi giorni sarà lanciato un nuovo televoto per decretare il prossimo eliminato “ufficiale”.

Camila Giorgi lascia temporaneamente l’Isola: un’altra tegola in arrivo?

A peggiorare la situazione, anche la temporanea uscita di Camila Giorgi, una delle naufraghe più attese di quest’anno. La tennista ha dovuto lasciare momentaneamente il gioco per sottoporsi ad alcuni accertamenti medici. Al momento si parla di un possibile rientro, ma se così non fosse, per L’Isola dei Famosi 2025 si tratterebbe dell’ennesimo colpo durissimo.

Nonostante tutto, l’assetto dell’edizione sembra ancora reggere, e le aspettative restano alte, specialmente dopo il flop dello scorso anno con Vladimir Luxuria alla conduzione. Tuttavia, troppe defezioni potrebbero compromettere un’edizione che sembrava promettere bene.