Serale di Amici 24, finale del 18 maggio: chi vincerà tra TrigNO, Alessia, Antonia, Francesco e Daniele? Ospiti e televoto

La finale di Amici 2025 è pronta a conquistare il pubblico con emozioni, talento e colpi di scena. Cinque finalisti si sfideranno per la vittoria e per il montepremi da 150.000 euro, in una serata che promette numeri da record. L’appuntamento è fissato per domenica 18 maggio alle 21:30, in diretta su Canale 5.

Finale del Serale di Amici 24: chi vincerà tra Trigno, Antonia, Daniele, Alessia e Francesco?

Originariamente prevista per sabato 17, la finale è stata spostata a domenica per evitare lo scontro diretto con la serata conclusiva dell’Eurovision Song Contest, in onda su Rai 1. Una scelta strategica, dettata da motivazioni legate allo share, che ha modificato all’ultimo minuto i piani della produzione.

Sul palco del serale saliranno per l’ultima volta:

Trigno

Antonia

Daniele

Alessia

Francesco

Sarà il televoto del pubblico da casa a decretare il vincitore assoluto. Ma non solo: anche quest’anno verrà assegnato il Premio della Critica, consegnato dai giornalisti presenti in studio.

Ospiti speciali e giudici della finale

A giudicare la finalissima troveremo nuovamente Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. Attesissimi anche alcuni ospiti speciali: secondo le indiscrezioni, Elodie e Marco Mengoni potrebbero tornare sul palco di Amici per performance esclusive.

Polemiche e proteste: l’eliminazione di Nicolò Filippucci

Nonostante l’entusiasmo per l’ultima puntata, la settimana che ha preceduto la finale è stata segnata da polemiche legate all’eliminazione di Nicolò Filippucci, il cantante del team di Anna Pettinelli.

Molto amato dal pubblico, Nicolò non è riuscito ad arrivare in finale e l’uscita ha scatenato forti reazioni tra i fan, con proteste fuori dagli studi Mediaset e l’intervento della sicurezza. Un evento mai visto in oltre vent’anni di storia del programma.

Le parole di Nicolò: “Grazie dal profondo del cuore”

In un lungo post su Instagram, Nicolò ha ringraziato tutti per l’esperienza vissuta: “Sono stati otto mesi stupendi… un viaggio che mi ha fatto crescere tanto come artista ma soprattutto come persona”.

Ha poi aggiunto: “Un immenso ringraziamento a Maria, ai Vocal Coach, al corpo di ballo, ai professori e a @anna_pettinelli che ha sempre creduto in me sin dal primo giorno”.

Ascolti in crescita: il Serale di Amici batte se stesso

Secondo quanto riportato da Blasting News, la semifinale di Amici 2025 ha registrato numeri superiori rispetto all’edizione precedente:

3,8 milioni di spettatori

Share del 27,70%, con picchi oltre il 45%

contro i 3,5 milioni e il 24,80% del 2024.

Trigno, Antonia, Daniele, Alessia e Francesco sono pronti a vivere il momento più importante del loro percorso. Tra tensione, lacrime e standing ovation, domenica scopriremo chi si aggiudicherà il titolo di vincitore o vincitrice di Amici 2025.