Il sipario è calato da poche ore sulla finale di Amici 24, ma l’eco del trionfo di Daniele Doria è ancora fortissima. Il ballerino, allievo della severa (ma spesso tenera) Alessandra Celentano, si è portato a casa la coppa della vittoria e 150mila euro di montepremi. E no, non è un sogno: è tutto vero.

Mentre il pubblico ancora canta la sua coreografia a memoria, Daniele ha già fatto ritorno a casa. Ad accoglierlo, una folla calorosa e adorante, pronta a dimostrargli quanto il suo talento abbia toccato il cuore di tutti. Prima di tuffarsi a capofitto nella sua futura carriera, il ballerino ha deciso di godersi un po’ di tempo con la sua famiglia, quella stessa famiglia che, come racconterà più avanti, ha sempre fatto sacrifici per sostenerlo.

Non ha perso tempo Daniele Doria: subito dopo la finale ha rilasciato la sua prima intervista ai microfoni di FanPage, svelando cosa farà con il montepremi e quali sono i suoi progetti futuri.

Le sue parole sono sincere, toccanti, e soprattutto profondamente umane. Ecco cosa ha detto:

Ancora non ci sto pensando perché faccio fatica a realizzare di averli vinti. Se ci dovessi pensare, direi che li sfrutterei per crearmi una strada per la mia formazione e i miei studi. Quando ho incontrato mia mamma ho detto che questi soldi avrebbero potuto cambiarci davvero la vita. Siamo sempre stati una famiglia abbastanza umile. I miei genitori fanno un lavoro onesto e normale, con uno stipendio non altissimo. Questa somma potrebbe cambiare il nostro modo di stare insieme, anche solo il viaggiare tutti e cinque, visto che è da tanto che non facciamo una vacanza perché magari costa troppo.