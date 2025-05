Daniele Doria è il vincitore di Amici 24: chi ha trionfato nel canto, tutti i riconoscimenti

Daniele Doria, ballerino dal cuore grande e dai piedi infuocati, è il vincitore assoluto di Amici 24, edizione tra le più combattute e spettacolari di sempre. Ma arrivare fino in cima non è stata una passeggiata: lo show firmato Maria De Filippi si è acceso di emozioni, scelte difficili e sorprese che hanno fatto impazzire il pubblico.

Tra esibizioni mozzafiato, premi speciali, inviti internazionali e ospiti super pop come Carl Brave, Federica Brignone e la reginetta uscente Sarah Toscano, la finalissima si è trasformata in un vero show multidisciplinare, con musica, danza, talento e storie personali che hanno fatto vibrare il cuore.

Il trionfo di Daniele Doria ad Amici 24: talento, sudore e colpi di scena

A contendersi il titolo finale sono stati in cinque: Alessia, Francesco, Daniele, Antonia e TrigNO. Tre ballerini e due cantanti, tutti carichi e pronti a spaccare. Ma come sempre succede, la gara è spietata e qualcuno deve uscire.

La prima eliminazione della serata è stata quella di Francesco, seguito da Alessia e Antonia, fino ad arrivare allo scontro finale tra TrigNO e Daniele. Ma attenzione: fuori da Amici non significa fuori dal mondo dello spettacolo.

Francesco fuori, ma piovono contratti internazionali

Il momento più commovente? Quando Maria De Filippi ammette: “È stato un errore nostro se Francesco non è arrivato prima, ha fatto i casting quattro volte e non so perché non lo abbiamo preso”.

E il destino ha voluto premiare questo talento sottovalutato: proposte da Desmond Richardson, Balletto del Sud, Ballet di Barcellona e addirittura Teatro dell’Opera di Roma. Ciliegina sulla torta? Maria gli promette un posto garantito nella scuola: “Fai tutti i giri che vuoi, ma quando vuoi tornare qui un posto ce l’hai.”

Antonia incanta ma si ferma a un passo dalla finalissima

Con la sua voce intensa e la classe che ha spaccato lo schermo, Antonia ha lasciato un segno. Il suo percorso si è fermato prima del testa a testa finale, ma ha raccolto riconoscimenti importanti:

Premio della Critica Enel (50mila euro): vinto per un solo voto su Francesco.

(50mila euro): vinto per un solo voto su Francesco. Premio Unicità Oreo (30mila euro), consegnato da Giulia a chi “si è saputo distinguere”.

(30mila euro), consegnato da a chi “si è saputo distinguere”. Premio Keep Dreaming (7mila euro): consegnato da Isobel come incoraggiamento a non mollare mai.

TrigNO: un artista esplosivo che si è guadagnato il palco

Ha infiammato lo studio con “Via con me”, “Light My Fire”, “How To Save A Life”, “Salirò” e i suoi inediti “D’amore non si muore” e “Casa”. Ma soprattutto ha conquistato:

Premio delle Radio

L’amore del pubblico che gli ha permesso di arrivare a un soffio dalla vittoria

Alessia e l’invito a restare: entra tra i professionisti?

Anche per Alessia la serata è stata ricca di emozioni. Dopo aver incantato con “Halleluja” e coreografie vibranti, arriva l’invito di Roberto Bolle a partecipare al suo evento a Milano, e l’offerta a sorpresa di Maria De Filippi: un posto da professionista ad Amici. Come rifiutare?

Il testa a testa finale: Daniele Doria vs TrigNO

E qui parte il televoto definitivo. TrigNO ci prova con i suoi inediti e con la grinta di chi sa usare la voce come un’arma, ma Daniele sforna performance da pelle d’oca: un passo a due su Irama, un assolo killer, un passo a tre e poi… “L’albero delle noci” di Brunori Sas.

Il pubblico si divide, poi il verdetto: Daniele vince Amici 24!

Daniele Doria: tra West Side Story e New York

Il suo percorso si conclude con una vittoria ma si apre su un futuro stellare:

Ruolo nel musical West Side Story alle Terme di Caracalla

alle Borsa di studio alla Ailey School di New York

di New York Un posto tra i grandi della danza italiana

La danza ha parlato e ha scelto lui.

Sarah Toscano torna a brillare: da vincitrice a ospite d’onore

La finalissima si apre e si chiude con Sarah Toscano, vincitrice di Amici 23, che canta con Carl Brave e presenta il suo nuovo singolo. Un passaggio di testimone elegante e pieno di speranza per chi sogna di farcela, partendo proprio da questo palco.

Amici 24: un’edizione da record, tra talento e cuore

Una finale carica di emozioni, ma anche di giustizia, rivincite e nuove opportunità. Amici 24 ha dimostrato, ancora una volta, che dietro ogni esibizione c’è una storia, e dietro ogni storia c’è un sogno che può diventare realtà.