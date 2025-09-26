Grande Fratello, nascita di una coppia non mostrata: il video inedito

Grande Fratello, spunta un amore segreto nato nella prima edizione: la confessione 25 anni dopo

Una vera e propria sorpresa è emersa dal documentario dedicato ai 25 anni del Grande Fratello. A distanza di un quarto di secolo dalla prima edizione del reality show più famoso della TV italiana, è venuto a galla un amore rimasto segreto tra due concorrenti storici.

La rivelazione arriva da “Grande Fratello – L’anno zero del reality”, disponibile su Mediaset Infinity, uno speciale che ripercorre i momenti iconici della prima stagione, andata in onda nel 2000 con la conduzione di Daria Bignardi, e che ha visto trionfare **Cristina Plevani**, oggi nuova opinionista del programma.

Il colpo di scena? Una storia d’amore tenuta nascosta alle telecamere e al pubblico per anni.

Un sentimento mai svelato, il video inedito

Nel corso del documentario, a lasciare tutti senza parole è stata la confessione di Maria Antonietta Tilloca, una delle protagoniste del primo GF. La concorrente ha raccontato per la prima volta di aver vissuto un legame speciale con Sergio Volpini, soprannominato “ottusangolo” dalla Gialappa’s Band e diventato un vero personaggio cult di quell’edizione.

“Dentro il Grande Fratello, se vuoi, ti puoi nascondere. Anche sotto gli occhi del Grande Fratello. Lo dico per esperienza personale: ho nascosto una cosa preziosa, un sentimento, un innamoramento nei confronti di uno dei concorrenti. Qualcosa che fino ad ora non ho mai detto apertamente”, ha rivelato Maria Antonietta nel documentario.

Una dichiarazione che ha sorpreso anche i fan più affezionati del programma, che per anni avevano seguito ogni dinamica della Casa senza sospettare nulla di questo legame.

Una pagina inedita nella storia del reality

A 25 anni di distanza, questa rivelazione aggiunge un nuovo tassello al passato del **Grande Fratello**, che con la sua prima edizione ha segnato un vero spartiacque nella televisione italiana. La possibilità di vivere una storia d’amore lontano dagli occhi del pubblico, nonostante le telecamere accese 24 ore su 24, dimostra che alcuni segreti possono resistere anche dentro la casa più spiata d’Italia.