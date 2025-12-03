Olly rompe il silenzio su Sanremo e la sua vita privata

Olly torna a parlare dopo mesi di silenzio mediatico e lo fa con un racconto senza filtri, come si legge su Novella2000, affrontando tutto ciò che è accaduto dopo la sua vittoria al Festival di Sanremo. Federico Olivieri – questo il suo nome completo – è oggi uno dei giovani artisti più seguiti in Italia, ma dietro al successo si nascondono fragilità, critiche pesanti e indiscrezioni sulla sua vita sentimentale che lo hanno spesso messo alla prova.

Il successo dopo Sanremo e la fama inattesa

Da cantante emergente a volto riconosciuto in tutto il Paese, Olly ha visto la sua carriera cambiare radicalmente grazie al brano che gli ha permesso di trionfare all’Ariston, Balorda nostalgia. Una canzone d’amore nata dalla sua voglia di raccontare emozioni semplici, dirette, senza costruzioni forzate.

La popolarità, però, Olly non l’ha mai davvero inseguita. Non ama troppo la sovraesposizione e, per suo stesso racconto, preferisce tenere un margine tra sé e il pubblico. Pur così, i suoi video continuano a macinare numeri altissimi e i social lo confermano come uno dei volti più apprezzati della nuova scena pop.

Il “gigante buono” criticato per troppa leggerezza

Con il suo metro e novantacinque e il fisico imponente da sportivo, i fan lo hanno ribattezzato “il gigante buono”. Un soprannome che gli calza, anche se dietro la sua presenza scenica si nasconde una delicatezza emotiva che molti non si aspettano.

Non sono mancate le critiche, specialmente per lo stile dei suoi testi, giudicati da alcuni troppo leggeri. Olly però non si sottrae e risponde così:

«Alla mia età c’è anche voglia di essere un po’ un coglione ogni tanto, con la libertà di sentirsi deficienti, di trovare l’emozione nelle piccole cose».

E parlando del significato dietro Il brivido della vita, aggiunge:

«La canzone parla soprattutto del mio bisogno di sentirmi vivo, che non significa solo “sballo” o “rischio”, ma anche scrivere su un marciapiede, ballare nudo in casa, seguire il vento».

Un modo per affermare che la leggerezza, a volte, è un linguaggio.

Le critiche più dure dopo il Festival

La vittoria a Sanremo è stata uno spartiacque. Da quel momento Olly si è ritrovato sommerso da commenti di ogni tipo, anche i più crudeli:

«’Miracolato’, ‘raccomandato’, ‘ammazzati’. Dopo Sanremo quella che mi ha pesato di più è stata l’idea che fosse tutto costruito, che avessi vinto perché i poteri forti lo volevano».

Ha confessato di aver sofferto molto:

«Leggevo i commenti e stavo male, ma allo stesso tempo i biglietti si vendevano e la gente voleva venire ai concerti. Ho letto tutti i commenti proprio per sfogarmi e ne sono uscito più sereno».

Una scelta controcorrente: leggere tutto per liberarsi del peso.

La sua storia prima del successo

Federico è cresciuto in una famiglia lontana dal mondo dello spettacolo: madre giudice, padre avvocato. La musica è arrivata presto, insieme alle prime collaborazioni giovanili. Dopo la laurea in Economia, ha preso la decisione definitiva: vivere di musica.

Il suo primo vero boom è legato alla reinterpretazione de La notte di Arisa, pubblicata su Instagram e poi diventata un singolo ufficiale grazie alla stessa cantante. Da lì è iniziato il percorso che lo avrebbe portato fino a Sanremo, dove era già salito in due edizioni prima del trionfo.

I gossip sulla vita privata

Se sul palco è generoso, nella vita privata è estremamente schivo. Negli ultimi mesi sono circolati rumors su presunti flirt con Benedetta Quagli – ex di Federico Chiesa – e addirittura con Belen Rodriguez. Ma Olly, coerente come sempre, non ha commentato: un modo silenzioso per ribadire che vuole essere giudicato per la musica e non per i pettegolezzi.