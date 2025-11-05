“Si sono ripromessi..”, Bova e Rocio di nuovo insieme per..

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales di nuovo insieme per il compleanno della figlia Alma: la dolce sorpresa dell’attore

Un compleanno pieno d’amore e tenerezza quello di Alma, la figlia più piccola di Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. Nonostante la separazione, i due attori hanno voluto mettere da parte ogni distanza per festeggiare insieme la loro bambina, che il 2 novembre ha compiuto sette anni.

Come raccontato dal settimanale Chi, Raoul ha organizzato una sorpresa speciale: la mattina del compleanno si è presentato sotto la casa dove un tempo viveva con Rocio, portando con sé due grandi mazzi di rose per le sue figlie, Alma e Luna. Un gesto semplice ma pieno di significato, che ha riempito di emozione le bambine, impazienti di riabbracciare il papà.

L’attore, impegnato a Torino per le riprese di una fiction, ha preso un volo all’alba per raggiungere Roma e poter stare con loro anche solo per qualche ora. Dopo aver trascorso insieme un momento di festa e affetto, è ripartito in serata per tornare sul set.

“Si sono ripromessi di..”

Davanti a quel portone romano si è respirata un’atmosfera serena: baci, abbracci e sorrisi, senza alcuna tensione. Un incontro che dimostra come, nonostante la fine della loro storia, Raoul e Rocio abbiano mantenuto un legame profondo nel nome delle figlie. “Si sono ripromessi di preservare la serenità delle bambine”, riporta Chi.

Dopo la sorpresa del papà, Alma ha continuato i festeggiamenti con la mamma, che le ha organizzato una piccola festa privata con palloncini, amici e tanta allegria. Rocio, sui social, ha dedicato alla figlia parole dolcissime, definendola “la luce che illumina ogni giornata”. Accanto a lei, come sempre, la madre María Pilar, presenza importante nella vita quotidiana dell’attrice e delle nipotine.

Un compleanno che ha unito, almeno per un giorno, una famiglia che continua a funzionare anche se con nuove forme e nuovi equilibri.