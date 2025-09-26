Chiara Ferragni, un gesto alla Milano Week stupisce, video virale

Chiara Ferragni, il video del gesto alla Milano Fashion Week, lei interviene: “Non stavo salutando i fan, avevo solo sbagliato entrata”

Durante la settimana della moda milanese, tra eventi esclusivi e passerelle, Chiara Ferragni è tornata protagonista delle cronache fashion. In questi giorni l’imprenditrice digitale ha partecipato a diverse sfilate, tra cui quelle di Francesco Murano, Roberto Cavalli (con la direzione creativa di Fausto Puglisi) e Marco Rambaldi, mostrando di essere di nuovo attiva sul fronte professionale, dopo mesi piuttosto delicati.

Un video diventato virale sui social ha però acceso la curiosità del pubblico. Pubblicato da SuperGuidaTv, mostra Chiara che si allontana da una fila e attraversa una transenna, apparentemente per avvicinarsi a un gruppo di fan che la stavano chiamando. La clip è stata condivisa con la dicitura: “I fan chiamano Chiara Ferragni alla Milano Fashion Week e lei supera la transenna per salutarli”.

La risposta di Chiara che un po’ spiazza

Un gesto che in molti hanno interpretato come un modo per avvicinarsi affettuosamente ai suoi sostenitori. Tuttavia, è stata proprio Chiara a intervenire per smentire questa versione, spiegando tramite i social che non stava andando incontro ai fan, ma aveva semplicemente sbagliato l’ingresso all’evento. Nessun gesto studiato, solo un errore di percorso.

Una spiegazione semplice, ma che ha colpito molti per la sua onestà. In un momento in cui avrebbe potuto tranquillamente restare in silenzio – visto che l’episodio era stato interpretato in chiave positiva – Chiara ha invece preferito raccontare la verità, scegliendo la trasparenza.

Tra moda e tribunale

Parallelamente alla Fashion Week, l’agenda di Chiara Ferragni si è intrecciata anche con la giustizia. In questi giorni si è tenuta la prima udienza pre-dibattimentale a porte chiuse legata alla vicenda del pandoro “Pink Christmas”, al centro di un’inchiesta. Durante l’udienza si è proceduto alla costituzione delle parti civili, tra cui figurano Casa del Consumatore, ADICU e una cittadina campana di 70 anni, Adriana, che ha dichiarato di aver acquistato il dolce natalizio pensando di contribuire a una causa benefica.