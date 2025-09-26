Cecilia Rodriguez svela la verità tra Ignazio Moser e Belen

Cecilia Rodriguez rompe finalmente il silenzio e svela la verità su Moser e Belen

Manca davvero poco al momento in cui Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stringeranno tra le braccia la loro prima figlia, che – come ha annunciato la futura mamma – si chiamerà Clara Isabel, in onore della nonna materna.

In questi giorni così importanti e delicati, Cecilia ha deciso di chiarire alcune voci che da tempo circolavano sul presunto allontanamento dalla sorella Belén Rodriguez. Lo ha fatto in un’intervista rilasciata a Fanpage.it, durante la quale ha affrontato apertamente le indiscrezioni che hanno coinvolto anche il compagno Ignazio Moser.

Il gossip sull’allontanamento da Belén Rodriguez

Negli ultimi mesi, la mancanza di foto insieme e le vacanze fatte separatamente dalle due sorelle avevano alimentato l’idea di una rottura familiare. Alcune testate avevano anche suggerito che il motivo potesse essere un rapporto non idilliaco tra Belén e Ignazio, acuito dall’assenza di Moser al recente compleanno della showgirl argentina.

Ma Cecilia ha voluto mettere un punto ai pettegolezzi:

“Continuano a dire che è colpa di Ignazio ma non è così. L’altro giorno non era presente solo perché era impegnato in una gara. È stato un bel momento tra di noi, proprio tra i Rodriguez.”

Un’altra questione che ha fatto molto discutere è stata la mancanza di contenuti condivisi sui social tra le due sorelle. Anche su questo, Cecilia ha fornito una spiegazione molto semplice:

“Siamo state lontane per quasi due mesi durante il periodo estivo, nel senso che lei era in un posto in vacanza e io ero in un altro.”

La dolce attesa e la serenità ritrovata

Cecilia si è detta serena e felice in vista della nascita della sua bambina, parlando di una gravidanza desiderata e vissuta con grande gioia. Accanto a Ignazio, sogna di costruire una famiglia solida e affiatata, simile a quella in cui è cresciuta.

“Sono sicura della persona che sono e quello che dicono ultimamente mi frega poco.” ha dichiarato, commentando le numerose critiche ricevute online.

Tuttavia, non ha nascosto un certo dispiacere per come è stata trattata pubblicamente in questo periodo così speciale:

“Dicono che le donne incinte devono essere protette ed essere tranquille. Quello purtroppo con me non l’hanno voluto fare.”

In attesa del lieto evento, Cecilia ha scelto di proteggere la sua serenità, chiarendo la situazione con la sorella e lasciandosi alle spalle polemiche e voci infondate.