Tommaso torna a casa dopo l’eliminazione da Amici 25: la reazione

Tommaso Troso rompe il silenzio dopo l’eliminazione da Amici 25: “Non è andata come speravo”

Durante l’ultimo speciale pomeridiano di Amici 25, il pubblico ha assistito a un vero colpo di scena: ben tre allievi hanno dovuto lasciare la scuola, tra cui Tommaso Troso, ballerino molto apprezzato dai fan. La sua uscita è stata accolta con sorpresa e delusione, poiché in molti lo consideravano uno dei talenti più promettenti della classe.

L’insegnante Alessandra Celentano ha comunicato a Tommaso la decisione nel corso della puntata, spiegando con parole dirette il motivo dell’eliminazione:

“Ho capito che non è sufficiente il tempo che avremo per colmare tutte le tue lacune. E quindi ho deciso che il tuo percorso ad Amici finisce qui oggi. […] Ti spiego anche perché lo faccio qui e adesso, perché io se aspettassi e lo facessi più avanti sarebbe un illuderti e prenderti in giro.”

Il giovane ballerino, visibilmente scosso, ha cercato di comprendere le ragioni dell’insegnante, ricordandole di aver ricevuto molti complimenti nelle settimane precedenti e di aver fatto evidenti progressi. Tuttavia, nonostante la sua sorpresa, ha dovuto abbandonare lo studio in lacrime.

La reazione social di Tommaso, il post IG

Sui social, la reazione dei fan non si è fatta attendere. In molti hanno espresso perplessità e delusione per la scelta della maestra Celentano, giudicandola ingiusta:

“La settimana precedente primo in classifica, oggi eliminato. C’è palesemente qualcosa che non quadra!”, “Una delle eliminazioni più ingiuste nella storia di Amici, stop.”

C’è anche chi ha ipotizzato che dietro l’uscita di Tommaso ci siano motivazioni diverse da quelle artistiche: “Tommà lascia perdere, chissà quali sono i veri motivi per cui sei stato eliminato. Sei bravo, educato, attento e ‘la danza sa’. Grande caduta di stile della Celentano, non mi aspettavo si piegasse ai giochetti di drammi televisivi fino a questo punto. Ha fatto una pessima figura con tutti quelli che ne capiscono di danza.”

Dopo qualche ora di silenzio, Tommaso è tornato sui social per condividere un messaggio di ringraziamento ai fan e alla produzione del programma. Le sue parole mostrano maturità e gratitudine nonostante l’amarezza:

“Non è andata come speravo, e il tempo a disposizione è volato via troppo in fretta. Ma le emozioni che ho provato hanno lasciato un segno profondo. Grazie a tutte le persone che hanno creduto in me in questo viaggio. Adesso si continua a danzare, fuori dalla casetta, con il cuore pieno. Grazie Maria e a tutte le persone che lavorano per per avermi dato questa bellissima opportunità.”

Il ballerino ha quindi confermato la volontà di proseguire il suo percorso artistico al di fuori del talent, mantenendo un atteggiamento positivo e riconoscente verso chi lo ha sostenuto.

Con la sua uscita, Amici 25 perde uno dei protagonisti più amati di questa edizione, ma per Tommaso Troso sembra essere solo l’inizio di un nuovo capitolo nel mondo della danza.