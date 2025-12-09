Belén e Ferragni ai ferri corti: il nuovo retroscena, cos’è successo

Secondo alcune indiscrezioni rilanciate da Gabriele Parpiglia, tra Belén Rodriguez e Chiara Ferragni continuerebbe a non scorrere grande simpatia. Entrambe si trovano in questi giorni a St. Moritz per qualche giorno di relax, ma — stando ai rumors — avrebbero fatto in modo di non incrociarsi.

Il presunto evitamento di Belén

A riportare la notizia è proprio Parpiglia, che ha scritto: “Momenti di tensione, ancora una volta a St.Moritz: Belén Rodriguez, (ospite della sua cara amica Claudia Galanti e del compagno), ha ‘evitato’ in tutti i modi di incontrare la Ferragni, dato che tra le due, da tempo non scorre buon sangue. Missione riuscita”.

Si tratterebbe dunque di una distanza cercata per mantenere la tranquillità durante il soggiorno in montagna. Nessuna delle due ha commentato pubblicamente la voce, che resta confinata al mondo del gossip.

Un periodo delicato per entrambe

Belén e Chiara, secondo quanto trapela dai loro recenti racconti pubblici, non starebbero vivendo momenti particolarmente leggeri.

Chiara Ferragni, reduce dalla fine del matrimonio con Fedez e dalle conseguenze del cosiddetto “Pandoro Gate”, sta affrontando un periodo complicato dal punto di vista personale e professionale.

Belén, dal canto suo, ha parlato apertamente dei problemi legati agli attacchi di panico, spiegando di essere alla ricerca di maggiore serenità.

Entrambe, però, possono contare sull’appoggio delle rispettive famiglie e dei loro figli: Santiago e Luna Marì per Belén, Leone e Vittoria per Chiara.

Il legame incrinato: cosa era successo in passato

Il rapporto tra le due non sarebbe mai stato particolarmente semplice. Già nel 2024 Belén aveva dichiarato: “Per colpa di terzi non ho mai avuto un bel rapporto con lei”.

Secondo la ricostruzione riportata dalla showgirl durante una puntata di Falsissimo, ci sarebbe stato un episodio legato all’interesse attribuito a Fedez nei confronti di Belén. La conduttrice argentina raccontò che Fedez avrebbe mostrato a Chiara un video in cui lei diceva che, se avesse saputo dell’interesse del rapper, “gli avrebbe dato almeno un bacio”.

Un episodio che, sempre secondo le versioni circolate negli anni, avrebbe creato distanza tra le due. Nessuna delle dirette interessate, però, ha mai confermato ufficialmente la vicenda nei dettagli.

Resta così un punto interrogativo su quale sia la reale natura dei rapporti tra Chiara Ferragni e Belén Rodriguez. Di certo, secondo i gossip raccolti negli ultimi giorni, durante la vacanza svizzera le due avrebbero preferito evitare qualsiasi incontro.