Sanremo 2026, spuntano i nomi delle co-conduttrici

Sanremo 2026: Samira Lui fuori dai giochi. Spuntano i nomi delle possibili co-conduttrici e dei super ospiti

L’attesa per il Festival di Sanremo 2026 cresce di giorno in giorno, nonostante manchino ancora diverse settimane al debutto ufficiale. Dopo la presentazione dei 30 Big selezionati da Carlo Conti, l’attenzione degli appassionati si è spostata sui volti che saliranno sul palco dell’Ariston insieme al conduttore e sugli ospiti musicali chiamati a impreziosire le cinque serate.

I super ospiti in trattativa

Per ora le certezze sono poche, ma qualche dettaglio è comunque trapelato. In estate circolava l’idea di una partecipazione dei Pooh, ma la band non ha mai confermato la propria presenza.

Ora è Sanremo ESC, seguitissimo canale Telegram dedicato al Festival e all’Eurovision, a rilanciare due nomi di peso: Eros Ramazzotti, atteso come ospite in una delle serate; Laura Pausini, che – secondo la fonte – potrebbe essere sul palco tutte e cinque le sere.

Chi affiancherà Carlo Conti?

Il nodo più discusso riguarda però le co-conduttrici. Per settimane il nome più gettonato è stato quello di Samira Lui, reduce dalla fortissima popolarità ottenuta grazie a La Ruota della Fortuna insieme a Gerry Scotti.

Tuttavia, secondo indiscrezioni interne, l’ipotesi non avrebbe convinto tutti. In particolare, si mormora che nello staff di Stefano De Martino ci sia stata poca simpatia verso la possibilità che la “rivale” di Affari Tuoi potesse godere di un’ulteriore esposizione mediatica in un contesto prestigioso come Sanremo. Risultato: il nome di Samira al momento sembra essere stato accantonato.

Le nuove candidature

Nelle ultime ore sono circolate altre proposte considerate più probabili per affiancare Conti: Andrea Delogu, apprezzata anche a Ballando con le Stelle. Francesca Fialdini, altro volto televisivo reduce dal successo nello show di Rai1. Serena Autieri, attrice e conduttrice molto amata. Clara, cantante che potrebbe portare freschezza sul palco. Le comiche Brenda Lodigiani e Michela Giraud, ipotesi che punterebbe sull’ironia.

A riemergere è anche un nome a lungo rimasto “impossibile”: Vanessa Incontrada. Lei sarebbe da tempo uno dei desideri di Carlo Conti, ma finora norme e limitazioni legate alla presenza dell’attrice in programmi Mediaset avrebbero impedito qualsiasi collaborazione.

Adesso, però, si vocifera di un possibile cambio di scenario. Sarà la volta buona?