Annalisa mostra il suo nuovo tatuaggio, e non è piccolo (FOTO)

Annalisa torna a far parlare di sé sui social mostrando quello che potrebbe essere il suo nuovo tatuaggio. La cantante ha condiviso su Instagram tre selfie accompagnati dalla frase “Un po’ maschio, un po’ esibizionista”, scatti che non sono passati inosservati per un dettaglio in particolare.

Al centro del petto, ben visibile, compare infatti l’immagine di una Madonna con il Sacro Cuore. Un tatuaggio decisamente vistoso, che ha immediatamente catturato l’attenzione dei fan. Al momento, però, non è chiaro se si tratti di un tattoo permanente o di una decorazione temporanea: l’inchiostro appare molto lucido, dettaglio che lascia aperta anche questa seconda ipotesi.

Nel caso fosse definitivo, il nuovo tatuaggio andrebbe ad arricchire una collezione già piuttosto ampia. Annalisa, infatti, non ha mai nascosto il suo amore per i tattoo e ne sfoggia già diversi sul corpo.

Il più grande è una conchiglia posizionata appena sotto il décolleté. Sulle spalle porta le iniziali dei genitori: la E di Elvio sulla spalla destra e la M di Maura su quella sinistra. Sull’anulare sinistro è tatuata una piccola nota musicale, mentre dietro l’orecchio sinistro si intravede un gattino stilizzato. Sul costato è presente una piuma e, infine, un ramo con piccole foglie avvolge il polso sinistro.

Che sia un tatuaggio temporaneo o una scelta definitiva, lo scatto ha già conquistato i follower, pronti a commentare e a mostrare entusiasmo per questa nuova possibile aggiunta al look della cantante.