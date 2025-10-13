Annalisa, bufera contro un suo fan: video virale e lei commenta

Annalisa interviene dopo il video con un fan diventato virale

Negli ultimi giorni Annalisa è finita al centro di una polemica social nata da un breve video diffuso online. La cantante, impegnata con la promozione del suo nuovo album Ma io sono fuoco uscito il 10 ottobre, è molto attiva tra eventi, apparizioni televisive e incontri con i fan. Ed è proprio durante uno di questi momenti che è scoppiata la discussione sul web.

Il video incriminato

NO ALLORA TORNA SUBITO INDIETRO E SALUTALA ! pic.twitter.com/ga9N39ppPy — miriam ‍ (@protectnali) October 12, 2025

Nel video incriminato, registrato durante un instore tour – molto probabilmente a Bologna – si vede un ragazzo che si avvicina ad Annalisa con il suo disco. Lei lo saluta con gentilezza dopo la foto, lui senza risponderle se ne va, e tal gesto viene interpretato dai più come distaccato o addirittura scortese,. La cantante sembra fare un’espressione stupita, e da lì sono partite critiche e accuse verso il giovane, che sui social è stato accusato di essere stato freddo o maleducato.

Molti utenti hanno ipotizzato che Annalisa fosse rimasta delusa per non aver ricevuto una risposta calorosa. Alcuni post sui social riportavano frasi come: “Annalisa saluta un fan che non le risponde lasciandola interdetta”, contribuendo a rafforzare la narrazione di un momento imbarazzante.

Annalisa interviene.. e difende il ragazzo

A smontare ogni polemica ci ha pensato direttamente Annalisa, che è intervenuta su X (ex Twitter) per mettere fine alle voci e chiarire l’accaduto: “Ma nooo qui sembra che sia andata così, ma vi assicuro che è stato super carino ed emozionato”.

Ma noooo qui sembra che sia andata così ma vi assicuro che è stato super carino ed emozionato ❤️ — ANNALISA (@NaliOfficial) October 12, 2025

Con poche parole, la cantante ha difeso il ragazzo e spiegato che il momento era stato completamente travisato. Un classico esempio di come un video decontestualizzato possa generare fraintendimenti e reazioni sproporzionate sui social.

Nel frattempo, Annalisa continua a godersi il successo del suo album, tra performance live e incontri con i fan in tutta Italia. Dopo il party di lancio e la recente partecipazione al programma Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio, l’artista è attesa in diverse città per firmacopie e presentazioni. Il suo calendario promozionale è fitto, ma il suo impegno e il suo entusiasmo restano intatti.