Belen Rodriguez, sfuriata in strada per Luna Marì: le immagini

Belén Rodriguez ha reagito con veemenza contro alcuni fotografi, alzando la voce in strada mentre teneva per mano la figlia Luna Marì. Le immagini, pubblicate dal settimanale Oggi, mostrano una showgirl visibilmente infastidita dall’insistenza dei paparazzi.

La rivista racconta che Belén, 41 anni, dopo aver trascorso un momento con sua figlia in un locale a Milano, si è infuriata con i fotografi che la stavano aspettando all’esterno. Secondo le fonti, ha esclamato: “Basta, sono stanca. Andate via e state lontana da me e dalla mia bambina!” mentre cercava di allontanarsi con la piccola al suo fianco.

“Rabbia improvvisa e incontenibile”

Belén era stata vista in zona Garibaldi, dopo aver preso Luna Marì a scuola. In quel contesto, l’arrivo improvviso dei fotografi avrebbe acceso la sua rabbia. Il settimanale descrive il momento come una “rabbia improvvisa e incontenibile”, scaturita proprio per proteggere la figlia da attenzioni indesiderate.

Si tratta di un episodio che si inserisce in una serie di reazioni pubbliche della showgirl verso i paparazzi. In passato, Belén è stata protagonista di altre dispute pubbliche: in Sardegna avrebbe avuto un acceso scambio con un benzinaio, mentre in un locale di Porto Cervo avrebbe reagito duramente a chi la riprendeva con il cellulare.

La sua reazione appare come un gesto di difesa verso Luna Marì, che già di frequente compare al centro delle polemiche legate alla privacy e all’esposizione sui social. Belén, nota per non trattenersi davanti alle provocazioni, sembra aver voluto tracciare un limite chiaro: quando si tocca sua figlia, quel limite non può essere oltrepassato.