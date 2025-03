Scoppia la crisi tra Helena e Javier: gelosia e sospetti nella Casa per ‘colpa’ di Lorenzo

La tensione sale alle stelle al Grande Fratello: Helena e Javier ai ferri corti! Scopri cosa è successo tra i due concorrenti e come Lorenzo ha scatenato la crisi.

La quarantesima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri sera su Canale 5, ha portato alla luce tensioni inaspettate tra i concorrenti, mettendo a dura prova le relazioni nate all’interno della Casa. In particolare, la coppia formata da Helena Prestes e Javier Martinez ha vissuto momenti di forte crisi, alimentati dalla gelosia e da sospetti crescenti.

La vicinanza tra Helena e Lorenzo accende la gelosia di Javier

Dopo la recente rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, quest’ultimo ha trovato in Helena una confidente, avvicinandosi sempre più a lei. Questo riavvicinamento non è passato inosservato agli occhi di Javier, che ha iniziato a nutrire dubbi sulle reali intenzioni della sua compagna. Durante una conversazione in giardino, subito dopo la diretta, Javier ha espresso le sue preoccupazioni a Helena:​

Io voglio capire se tu sei pronta a rispondere alle mie domande. Quando avete fatto il gioco della recitazione tu e Lorenzo anche io ho notato uno sguardo un po’ diverso in te. Cosa c’era scritto nella lettera? Io mi voglio staccare un pochettino, lo sai questo? Fai gli scherzi con lui e poi non me lo vuoi dire perché hai paura che io la prenda male.

Le parole di Javier riflettono una crescente insicurezza, alimentata dalle interazioni tra Helena e Lorenzo. La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che, prima dell’ingresso nella Casa, Helena aveva scritto a Lorenzo e non a Javier, sollevando ulteriori sospetti nel pallavolista.​

Di fronte alle accuse e ai dubbi sollevati da Javier, Helena ha cercato di difendersi e rassicurarlo riguardo ai suoi sentimenti:​

Io mi aspettavo da te un altro comportamento, non ti puoi paragonare a lui perché quello che ho con te non ce l’ho con lui. Io non ho mai negato che mi sta simpatico, ma è stato cattivo. Io voglio solo baciarti e stare con te. Hai tutto il diritto di essere geloso. Riesci a vedere solo la tua gelosia.

Nonostante le rassicurazioni di Helena, Javier ha mantenuto la sua posizione, manifestando la volontà di prendere le distanze per riflettere sulla situazione. Questo atteggiamento ha lasciato Helena visibilmente turbata e preoccupata per le sorti della loro relazione.​

La discussione tra i due ha raggiunto il culmine quando, rientrati in camera, Javier ha deciso di cambiare letto, segnando una separazione fisica che riflette la distanza emotiva crescente tra i due:​

Io vorrei dormire con te, quello è il tuo letto, era il nostro. Io voglio dormire con te, non ti preoccupare ci sono tanti letti e posso scegliere. Vado a lavare i denti, non so ancora dove voglio dormire.

Questa scelta ha profondamente colpito Helena, che si è trovata a dover affrontare la possibilità concreta di una rottura con Javier, proprio a causa delle incomprensioni legate al rapporto con Lorenzo.​

La crisi tra Helena e Javier non è passata inosservata agli altri concorrenti della Casa. Molti hanno espresso opinioni contrastanti sulla situazione, evidenziando come le dinamiche interne possano influenzare le relazioni personali.

La domanda che tutti si pongono ora è se Helena e Javier riusciranno a superare questa crisi o se la loro relazione è destinata a naufragare. La pressione del gioco, le dinamiche interne e le emozioni contrastanti rendono difficile prevedere l’evoluzione della situazione. Tuttavia, la volontà di entrambi di confrontarsi apertamente potrebbe rappresentare un passo verso la riconciliazione.​