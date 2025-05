Serale Amici 24, settima puntata: chi è stato eliminato e cosa è successo

La settima puntata del serale di Amici 24, andata in onda sabato 4 maggio 2025, ha segnato l’eliminazione di Chiara Bacci e Jacopo Sol. Il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi entra ufficialmente nella fase finale: mancano ormai solo tre appuntamenti alla proclamazione del vincitore, che succederà alla campionessa in carica Sarah Toscano.

Chi è stato eliminato nella settima puntata del Serale di Amici 24

Ad aprire la puntata è stato il verdetto del ballottaggio rimasto in sospeso tra Chiara e Trigno. A deciderne l’esito è stato il solo Cristiano Malgioglio, in quanto gli altri due giudici – Elena D’Amario e Amadeus – si erano già espressi nella scorsa puntata. Il voto di Malgioglio ha premiato Trigno, decretando così l’eliminazione definitiva di Chiara.

Nonostante l’uscita dal programma, per Chiara si sono aperte importanti opportunità lavorative: ha ricevuto una borsa di studio, due contratti professionali (uno anche in Cina) e la possibilità di entrare nel corpo di ballo di Amici nella prossima edizione.

Il secondo eliminato della serata è stato Jacopo Sol, cantante della squadra Zerbi-Celentano, che ha perso il ballottaggio finale contro la compagna di squadra Alessia Pecchia.

Il ballottaggio finale della settima puntata ha visto confrontarsi Jacopo Sol, Francesco Fasano e Alessia Pecchia. Il primo ad essere salvato è stato Francesco. Il verdetto finale tra Jacopo e Alessia è stato comunicato, come da tradizione, da Maria De Filippi direttamente in casetta: ad abbandonare il talent è stato Jacopo Sol, lasciando Alessia ancora in corsa per la vittoria.

Ospiti e momenti speciali della settima puntata

La serata ha ospitato momenti di spettacolo e musica con Francesco Cicchella, protagonista dello spazio comico, e con Michele Bravi, Fedez e Clara.

Attesissimo anche il guanto di sfida tra prof: Lorella Cuccarini si è esibita su Zum Zum Zum, mentre Anna Pettinelli ha omaggiato Madonna con un’entrata spettacolare dall’alto. La vittoria è andata a Lorella, grazie a una performance molto apprezzata dalla giuria.