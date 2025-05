Spoiler Serale Amici 24: l’eliminato tra Chiara e TrigNO, seconda eliminazione, ospiti e manche

La finale del Serale di Amici 24 si avvicina rapidamente: cosa riserva la puntata del 3 maggio? Lo scorso giovedì si è registrato il nuovo appuntamento, dal quale sono emerse le anticipazioni esclusive di SuperGuidaTv sugli ospiti che animeranno lo studio, l’eliminato e le sfide. Ecco cosa è successo.

Spoiler e ospiti Serale Amici 24, puntata del 3 maggio

In merito agli ospiti del nuovo Serale di Amici 24, Michele Bravi si esibirà con il nuovo singolo “Scelte stupide”, accompagnato da Lino Banfi, Fedez e Clara. Francesco Cicchella porterà il suo repertorio comico, impersonando celebrità come Gigi D’Alessio e Il Volo.

Tra i giudici presenti, come di consueto, ritroveremo Cristiano Malgioglio, Elena D’Amario e Amadeus. Ma scopriamo cosa è accaduto nel corso della registrazione, a partire dall’eliminato rimasto in sospeso nell’ultimo ballottaggio, le sfide ed il secondo concorrente chiamato ad uscire per sempre dal talent di Maria De Filippi.

Primo eliminato

Dopo una settimana di suspense, è arrivato il verdetto finale. Nella scorsa puntata del Serale di Amici 24, l’eliminazione era stata rinviata a causa dell’assenza di Cristiano Malgioglio, uno dei tre giudici. In ballottaggio erano finiti Nicolò, Chiara e TrigNO. Salvato Nicolò, la decisione su chi eliminare tra la ballerina Chiara e il cantante TrigNO era stata congelata.

Nel nuovo appuntamento, la scelta è ricaduta proprio su Malgioglio, l’unico a non aver ancora espresso il voto. Dopo un’attenta riflessione, ha decretato l’eliminazione di Chiara, costretta a lasciare la scuola a un passo dalla Semifinale.

Nonostante l’uscita, per Chiara si aprono importanti opportunità: una borsa di studio, due contratti professionali – di cui uno prestigioso a Pechino come solista – e, su proposta di Maria De Filippi, la possibilità di tornare a Amici a settembre come ballerina professionista. Un addio che sa di nuovo inizio.

Le manche

Nel nuovo appuntamento del Serale di Amici 24, non sono mancati colpi di scena, sfide emozionanti e verdetti inaspettati. Ecco tutto quello che è successo nelle tre manche della puntata del 3 maggio.

Nella prima manche il team Petti-Lo conquista il boccino e dà il via alla competizione.

TrigNO vs Jacopo Sol (in duetto con Antonia sulle note di Shallow): vincono Jacopo e Antonia.

Daniele vs Francesco: trionfa Francesco con la sua esibizione su Les Bourgeois.

Nicolò vs Jacopo Sol: vince Nicolò.

A finire al ballottaggio sono gli allievi del team Zerbi-Cele: tra Antonia, Daniele e Jacopo Sol, va a rischio eliminazione solo Jacopo Sol. Antonia è la prima a essere salvata.

Per decidere il nuovo boccino della seconda manche, si sfidano Antonia e Francesco, e ha la meglio Antonia, che regala il vantaggio al team Zerbi-Cele.

Guanto di sfida tra Alessia e Francesco su un cha cha cha latino: la sfida viene rifiutata dai giudici perché non equa.

Un secondo guanto, dimostrato da Mattia, viene anch’esso rifiutato dal team Petti-Lo. Stavolta però i giudici lo considerano equo e assegnano il punto ad Alessia a tavolino. Francesco si mostra amareggiato: avrebbe voluto affrontare la sfida, ma il suo coach Emanuel Lo si è opposto.

Duetto TrigNO e Nicolò con Il più grande spettacolo dopo il Big Bang contro Alessia (in coppia con Mattia).

Alla fine della manche, il team Zerbi-Cele ha la meglio. Francesco è l’eliminato provvisorio dopo la sconfitta contro TrigNO.

Nella terza manche si riparte con il boccino in palio tra TrigNO e Daniele: vince TrigNO con il suo inedito Maledetta Milano.

Nicolò vs Antonia: vince Antonia. Malgioglio critica Nicolò per la mancanza di pathos.

Duetto TrigNO e Nicolò vs Alessia: la vittoria va alla coppia TrigNO-Nicolò.

TrigNO vs Alessia: ancora vittoria per TrigNO, che interpreta Sono un italiano.

Il team Petti-Lo conquista la manche. Al ballottaggio finiscono Alessia e Antonia. Alla fine, viene scelta Alessia come eliminata provvisoria. Antonia commenta amareggiata: “È un ballottaggio assurdo, nessuna delle due merita di uscire”.

Amici 2024, ballottaggio finale: chi sarà eliminato tra Alessia e Jacopo Sol?

Il verdetto finale della puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi si avvicina. Al ballottaggio finale finiscono Francesco, Alessia e Jacopo Sol, ma il primo a salvarsi è Francesco.

Restano dunque Alessia e Jacopo Sol a contendersi l’ultimo posto disponibile per accedere alla Semifinale. Sarà uno dei due allievi del team Zerbi-Cele a dover abbandonare definitivamente la scuola di Amici. L’attesa è alta per scoprire chi lascerà il talent di Canale 5 a un passo dalla finale.