Eliminato Serale Amici 24, sesta puntata: il colpo di scena di Cristiano Malgioglio

La sesta puntata del serale di Amici 24, andata in onda sabato 26 aprile, ha riservato ai telespettatori un’incredibile sorpresa: nessun concorrente è stato eliminato, con la decisione posticipata di una settimana. La serata, apertasi con un commovente omaggio a Papa Francesco, ha visto intense sfide tra le squadre di Zerbi-Celentano e “Petti-Lo and Friends”. Nonostante le aspettative, il confronto tra i team ha portato a una ristrutturazione delle formazioni, evidenziata da spettacolari esibizioni e colpi di scena.

Eliminato Serale Amici 24, sesta puntata: cosa è successo

Uno dei momenti salienti è stato il confronto tra Antonia e Francesco, che ha visto trionfare la squadra Zerbi-Celentano.

Dopo il primo scontro tra Alessia e TrigNO, è stato proprio quest’ultimo a conquistare il favore della giuria, segnando un importante punto per la sua squadra. Ma il verdetto decisivo della prima manche è arrivato con il duello tra Daniele e Nicolò. A spuntarla è stato Daniele, consegnando così la vittoria alla squadra Zerbi-Celentano.

A pagare il prezzo della sconfitta è stato Nicolò, mandato direttamente al ballottaggio finale, mentre TrigNO è riuscito a salvarsi.

La seconda manche ha portato con sé una novità assoluta: per decidere chi avrebbe preso il comando, ogni team ha schierato un concorrente per una mini-esibizione. A vincere la sfida lampo è stata la squadra Pettinelli-Lo, grazie alla performance convincente di Francesco.

In questa fase, Francesco ha superato Jacopo Sol, mentre Antonia ha pareggiato contro TrigNO. Nel guanto di sfida decisivo, Francesco ha trionfato su Daniele, regalando così la seconda manche al team Pettinelli-Lo and Friends.

Al ballottaggio sono finiti Antonia, Jacopo Sol e Chiara: Antonia è stata subito salvata, mentre Chiara ha visto avvicinarsi lo spettro dell’eliminazione.

La terza e ultima manche è ripartita con un nuovo duello tra TrigNO e Antonia. A vincere è stata quest’ultima, regalando l’iniziativa ai Zerbi-Celentano.

Nella manche decisiva, il team Zerbi-Celentano ha affrontato nuovamente i Pettinelli-Lo. Jacopo Sol ha conquistato il primo punto contro TrigNO, che però ha prontamente pareggiato i conti con una cover applaudita. Alla fine, Antonia ha brillato nella sfida contro Francesco, siglando la vittoria della terza manche.

A quel punto, per la squadra sconfitta, è arrivato il momento del verdetto: Francesco e TrigNO si sono sfidati per evitare il ballottaggio. Alla fine, TrigNO è finito a rischio eliminazione insieme a Nicolò e Chiara, lasciando aperto ogni possibile scenario per la prossima puntata.

Durante il ballottaggio finale della sesta puntata di Amici 24, Nicolò, amatissimo dal pubblico e tra i favoriti di questa edizione, è stato prontamente salvato. A contendersi l’ultimo posto disponibile sono rimasti Chiara Bacci e TrigNO, protagonisti di una tenera liaison nata all’interno della scuola.

Il colpo di scena finale

Ed ecco il colpo di scena: la decisione di posticipare l’eliminazione è stata influenzata dall’inaspettato gesto di Cristiano Malgioglio, che ha rifiutato di votare, mantenendo la situazione di parità. Questa scelta ha portato Maria De Filippi a annunciare che nessuno dei concorrenti in ballottaggio sarebbe stato eliminato immediatamente, lasciando il verdetto finale in sospeso per la prossima settimana.

Il pubblico ora dovrà attendere con ansia per scoprire il destino di Chiara e TrigNO, mentre la competizione continua a surriscaldarsi nella scuola più seguita d’Italia. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e rivelazioni sulle prossime evoluzioni di Amici 24!