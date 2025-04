Eliminato Serale Amici 24: ecco il nome di chi avrebbe lasciato il talent

Nella recente sesta puntata del Serale di Amici 24, i fan del talent show erano in trepidante attesa per scoprire chi sarebbe stato l’eliminato della serata. Con gli Zerbi-Cele vincitori della prima manche e gli alti e bassi dei Petti-Lo, l’atmosfera era carica di suspense fin dall’inizio.

Eliminato Serale Amici 24: ecco chi sarebbe

Durante la terza e decisiva manche, il ballottaggio ha visto contrapposti Nicolò, Chiara e TrigNo. Mentre Nicolò ha ottenuto la salvezza immediata, Chiara e TrigNo si sono trovati faccia a faccia nell’epico scontro finale. Questo, almeno, secondo le anticipazioni rese note da SuperGuidaTV. Tuttavia, l’incertezza è aumentata quando Malgioglio ha deciso di astenersi dal voto, richiedendo più tempo per decidere.

Maria, conscia della situazione delicata, ha sottolineato l’importanza della maggioranza per prendere una decisione definitiva. Nel frattempo, gli allievi hanno fatto ritorno alla casetta, ansiosi di conoscere il verdetto finale. Secondo alcune indiscrezioni, sembra che Chiara abbia lasciato gli studi, suggerendo la sua eliminazione.

Tuttavia, è necessario attendere la conferma ufficiale durante la puntata di domani sera per conoscere la verità definitiva. Gli appassionati di Amici 24 non vedono l’ora di scoprire come si evolverà la competizione e chi sarà il prossimo a lasciare la scuola.