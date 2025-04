Serale Amici 24, rivoluzione in atto: le squadre diventano due! Ecco la nuova formazione

Colpo di scena al Serale di Amici 24! Durante il daytime andato in onda il 23 aprile su Canale 5, è arrivata una svolta che cambierà gli equilibri del talent in questa fase cruciale: le squadre in gara passano ufficialmente da tre a due. Una decisione presa a seguito di una richiesta avanzata dagli stessi allievi e accolta dai professori.

Serale Amici 24: i CuccaLo si uniscono ai PettiLetti: nasce un nuovo team

Dopo l’eliminazione di Senza Cri, la squadra CuccaLo era rimasta composta dal solo ballerino Francesco Fasano. Proprio per questo, è stato deciso di unirla al gruppo dei PettiLetti, che include i cantanti TrigNO e Nicolò Filippucci. Il nuovo team, frutto della collaborazione tra Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri, si prepara ora a dare battaglia con rinnovata energia.

Le nuove squadre del Serale di Amici 24

A partire da sabato 26 aprile, quindi, il Serale di Amici di Maria De Filippi vedrà scendere in campo due sole squadre. Ecco la nuova formazione aggiornata:

Team Zerbi-Celentano

Chiara Bacci – ballerina

Daniele Doria – ballerino

Antonia Nocca – cantante

Alessia Pecchia – ballerina

Jacopo Sol – cantante

Team Pettinelli-Lo (con Cuccarini e Lettieri)

Francesco Fasano – ballerino

Nicolò Filippucci – cantante

TrigNO – cantante

Con questa nuova configurazione, la competizione entra nel vivo. Meno squadre, ma più tensione e adrenalina: il pubblico si prepara ad assistere a sfide sempre più intense e cariche di emozioni.

L’appuntamento con il Serale di Amici 24 è ogni sabato in prima serata su Canale 5. Chi conquisterà il favore dei giudici e del pubblico? Le carte sono state rimescolate: che vinca il talento migliore!