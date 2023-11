Quando inizia la nuova edizione di Ciao Darwin? Quella che vedremo nei prossimi giorni sarà la nona e prenderà ufficialmente il via venerdì 24 novembre, nella prima serata di Canale 5 (ed in contemporanea streaming su Mediaset Infinity). Alla conduzione del programma, come sempre, troveremo Paolo Bonolis, con la partecipazione della sua storica spalla destra, Luca Laurenti.

Ciao Darwin, la nona edizione: le sfide e non solo

Accanto a Paolo Bonolis e Luca Laurenti, nella nona edizione di Ciao Darwin ci sarà la figura di Madre Natura, che nel corso degli anni è stata interpretata da celebri modelle come Annabelle Susanne Brewka, Vanessa Rae Kelly, Paola Di Benedetto e Sara Croce.

Quest’anno nel cast saranno quattro Madri Natura e un Padre Natura, selezionati da tutto il mondo.

Il sottotitolo della nona edizione è Giovanni 8.7, il versetto della Bibbia che recita: “Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei”.

Rispetto alle sfide, infine, ecco cosa ha svelato DavideMaggio.it:

Nella prima puntata le due squadre contendenti saranno quelle degli Angeli e dei Demoni. Nelle settimane successive, i telespettatori assisteranno poi agli scontri tra Influencer e Lavoratori e tra Melodici e Trapper.

La squadra vincente sarà decretata in ogni puntata da una giuria composta da 200 persone del pubblico.