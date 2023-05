Era il 2019 quando, durante una puntata drammatica di Ciao Darwin il concorrente Gabriele Marchetti, 57 anni, rimase coinvolto in un brutto incidente durante il gioco del Genodrome. Durante la prova “dei rulli”, l’uomo cadde rovinosamente; a causa delle gravi lesioni riportate rimase paralizzato e Ciao Darwin, il programma di Paolo Bonolis, finì inevitabilmente al centro delle polemiche (oltre che in tribunale).

Adesso Ciao Darwin sta per tornare con una nuova edizione e proprio alla vigilia del suo ritorno l’autore Marco Salvati ha rilasciato una intervista a TvBlog.it, nel corso della quale ha anche parlato di quanto accaduto nel 2019.

Salvati ha confermato che nella nuova edizione di Ciao Darwin ci sarà il Genodrome ma senza il gioco dei rulli. Ecco cosa ha dichiarato in merito:

Per delicatezza abbiamo cambiato alcuni giochi, ma più per un nostro scrupolo. Dalla vicenda dell’incidente siamo stati totalmente assolti. Ciò non toglie un grande dispiacere per quello che è successo. Molta gente non vedeva l’ora di gettare benzina sul fuoco.