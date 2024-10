Scandalo a Ballando con le Stelle: Alan Friedman accusato di comportamento violento, nuovi retroscena

Sabato sera Davide Maggio ha riportato che Alan Friedman avrebbe avuto un “acceso diverbio” con una collaboratrice di Ballando con le Stelle. Il sito ha aggiunto che non sarebbe stato un caso isolato e che la Rai avrebbe inviato un avvertimento, suggerendo l’esclusione del concorrente.

Alan Friedman e le voci di Dagospia e Striscia la Notizia

TVBlog, però ha parlato di riconciliazione tra Friedman e la donna così come ha riportato anche il Corriere della Sera: “Il giornalista, nervoso, aveva risposto male a una redattrice del programma con toni accesi, troppo. Fuori luogo. Friedman unchained. Come al cavaliere nero lo devi lasciare in pace. L’ugola che sale di troppi decibel. Una rissa verbale eccessiva. Lui stesso aveva capito subito di aver sbagliato e per farsi perdonare aveva mandato un mazzo di fiori alla ragazza“.

Recentemente Dagospia ha diffuso un’indiscrezione pesante su Friedman: “Il giornalista rischia l’eliminazione dopo la discussione con una redattrice del programma: tra i due ci sarebbero state parole forti (e forse anche un contatto fisico?). Ne sapremo di più nei prossimi giorni“.

La stessa voce è stata riportata da Striscia la Notizia nell’ultima puntata: “Gira voce che al minimo errore della maestranze, il giornalista tiri fuori gli artigli. Sembra che l’ira di Friedman terrorizzi sarte, redazione e produzione. Se fosse tutto vero i telespettatori si chiedono come mai Friedman non è stato allontanato dal programma, c’è qualcuno che lo protegge?”.

Il futuro a Ballando con le stelle

Al momento, il concorrente di Ballando con le Stelle non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito alle accuse. Il suo silenzio sta alimentando ulteriormente le speculazioni e l’interesse del pubblico.

Resta da vedere come si evolverà questa situazione e se Alan Friedman deciderà di rompere il silenzio per difendersi dalle accuse. Una cosa è certa: questa controversia sta tenendo incollati gli spettatori e i fan di Ballando con le Stelle, ansiosi di scoprire quale sarà il prossimo capitolo di questo scandalo televisivo.