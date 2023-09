Quando inizia Amici 23 e retroscena sul daytime: in onda nel 2024? L’indiscrezione bomba

Quando inizia Amici 23 e il suo daytime? La data di inizio è il 24 settembre 2023 come sempre su Canale 5 insieme a Maria De Filippi. La registrazione della prima puntata avverrà alcuni giorni prima, creando grande attesa tra i sostenitori del talent show.

Come sempre, gli spettatori sono impazienti di seguire il percorso degli studenti giorno dopo giorno e, proprio per questo, le ultime news sul daytime stanno facendo storcere il naso al mondo del web.

In queste ore è emersa un’indiscrezione sul web che potrebbe portare a dei cambiamenti nella programmazione su Canale 5. Sembra che il daytime potrebbe non essere trasmesso per un periodo di tempo prolungato, con il debutto della striscia giornaliera previsto a partire da gennaio 2024.

Inoltre, circola il rumor che tra i nuovi allievi della scuola di Amici 23 potrebbe esserci il figlio di Biagio Antonacci, un’ipotesi che si verifica ogni anno in prossimità delle nuove edizioni del talent show.

Staremo a vedere cosa accadrà!