Amici 23 è ormai ai nastri di partenza. Manca sempre meno all’esordio della nuova stagione televisiva e le novità sono tante. Uno dei ritorni più attesi sarà il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, giunto alla sua 23a edizione. Nelle ultime ore sono stati svelati anche gli ospiti della prima puntata: di chi si tratta?

Amici 23, spoiler sulla prima puntata: gli ospiti

Per la messa in onda di Amici 23 dovremo attendere il 17 o il 24 settembre (quest’ultima sarebbe la data più probabile), quando conosceremo la nuova classe e gli alunni che andranno a comporre, suddivisi tra cantanti e ballerini.

Nel frattempo però non mancano le anticipazioni sugli ospiti della prima puntata, svelati dal portale MondoTv24. A quanto pare ci saranno interessanti ritorni, a partire dal vincitore di Amici 22, Mattia Zenzola, passando per Angelina Mango, vincitrice della categoria canto nella passata edizione.

Questi però non sarebbero i soli ospiti in quanto, con ogni probabilità, vedremo anche l’attore Can Yaman, Leonardo Pieraccioni e Alessia Marcuzzi. “Saranno invitati nel ruolo di scrutinatori dei risultati dei casting indetti per la promozione o la bocciatura ad Amici 23”, si legge sul portale.

In merito ai prof ritroveremo invece Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e il ritorno di Anna Pettinelli tra i coach di canto; per il ballo invece Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro.

C’è tuttavia un altro ex protagonista della passata edizione, Michele Bravi, uno dei giudici più amati del serale, il quale intervistato da Tag24 sulla possibilità di tornare ad Amici 23 se solo Maria De Filippi lo chiamasse, ha replicato: