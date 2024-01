E’ scoppiata una polemica dopo il concerto di Capodanno di Elodie, tenuto a Palermo. Tgs e Il Giornale di Sicilia hanno sollevato alcune polemiche dopo l’esibizione della cantante, che nel frattempo ha dovuto annullare il concerto di ieri 1 gennaio per “influenza, tosse e tracheite”.

Elodie si è esibita sul palco del Politeama e la sua performance sarebbe dovuta andare in onda in Tv. Tuttavia però, il canale ha interrotto la diretta trasmettendo solo delle interviste.

Ma come mai è accaduto ciò? A fare chiarezza, con un pizzico di polemica, è stato Il Giornale di Sicilia che sul suo profilo ha postato un comunicato:

Una scelta che non è dipesa dalla volontà del gruppo Giornale di Sicilia. Al contrario, fino all’ultimo momento i responsabili di Speed e Tgs hanno provato a convincere il management dell’artista romana, che però ha continuato a non concedere la trasmissione dell’esibizione, nemmeno per pochi minuti.