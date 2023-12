Scontro a distanza (e senza mai nominarsi) tra Elodie e Gino Paoli. Chi lo avrebbe mai detto che i due artisti e nomi della musica italiana sarebbero finiti per “litigare”? Paoli ha espresso la sua sul Corriere della Sera, mentre Elodie ha replicato sul social X (riprendendolo poi anche su Instagram e sul recente Threads.

Elodie replica alle parole di Gino Paoli

Gli outfit sexy, provocanti e mai casuali di Elodie, in particolare durante i suoi live, continuano ad essere al centro dell’attenzione e delle critiche, alle quali la cantante non ha mai direttamente replicato. Oggi però, ha deciso di sfogarsi una volta per tutte, dicendo la sua in merito.

Un tweet al veleno che arriva esattamente dopo le parole rilasciate da Gino Paoli al Corriere della Sera, e che per questo non sarebbero state considerate del tutto casuali.

Nel dettaglio, in occasione dei suoi 60 anni di carriera, Paoli ha rilasciato una intervista durante la quale gli è stato chiesto perché nella sua autobiografia “Cosa farò da grande” non salva nessuno nel mondo dello spettacolo di oggi. Ecco la replica:

Perché è tutto apparenza. Oggi peggio di ieri. Ieri avevamo Mina e la Vanoni. Oggi emergono le cantanti che mostrano il c*lo.

Parole che non sono passate inosservate, anche alla stessa Elodie, la quale è intervenuta su X con uno stato particolarmente duro e che suona come una replica diretta a Gino Paoli:

Ci sono artisti che hanno scritto capolavori, ma nella vita di tutti i giorni sono delle mer**, è così. Io preferisco essere una bella persona.

La cantante non è stata la sola inclusa evidentemente nel commento dell’artista e sul tema, di recente, anche Emma si era espressa sul settimanale Grazia:

Secondo me stiamo regredendo. Adesso criminalizzano Elodie o me per una culotte o perché metto i cerotti sul seno. Dove sta la libertà di esprimersi anche attraverso il corpo? Forse il problema è che molti hanno paura delle donne che finalmente si mostrano come mamma le ha fatte. I miei colleghi maschi sono liberi di stare a torso nud0 e mostrare i capezzoli, mentre i nostri vengono censurati. Continuiamo a fare differenze tra il corpo maschile e femminile, e noi siamo sempre la cosa da nascondere.