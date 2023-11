Annalisa parla della rivalità con Elodie: “Ecco cosa c’è di vero”

Durante l’ultima puntata del Gialappa’s Show andata in onda su Tv 8, l’imitazione di Brenda Lodigiani nei panni di Annalisa ha fatto il giro del web, specie per l’ipotetica rivalità con Elodie.

“Vi svelo cosa c’è di vero sulla rivalità con Elodie”, parla Annalisa

“Quando vedo che mi imitano scatenano in me stupore”, ha commentato Annalisa ai microfoni di Rds, che poi ha chiarito una volta per tutte la presunta rivalità con Elodie.

Sinceramente mai mi sarei aspettata l’imitazione. Avevo visto la prima puntata e pensavo accadesse una sola volta e fosse finita lì. Invece un personaggio stabile.

La cantante ha immediatamente sottolineato che la sua relazione con Elodie è assolutamente positiva.

Pur ritenendo divertente l’imitazione di Lodigiani, ritiene che non rifletta la realtà dei fatti. La Scarrone, infatti, sostiene con convinzione l’importanza della solidarietà femminile nel mondo della musica, come aveva dichiarato recentemente al Corriere della Sera.

Il Dissing tra Annalisa e Elodie e la cosa più bella che vedrai oggi: l’imitatrice fa diventare il video virale https://t.co/FhrDOEIt1C #annalisa #elodie — BlogTivvu.com (@blogtivvu) November 14, 2023

Adoro che finalmente Annalisa non nasconde il suo odio per Elodie pic.twitter.com/PaetndZgBx — permetta che mi presenti: Mohammed Esposito (@giampieffe) November 13, 2023