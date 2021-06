Stamattina Giulia Salemi ha erroneamente spoilerato la data del nuovo singolo di Pierpaolo Pretelli. Per i fan dell’influencer, questa sarebbe stata una geniale strategia di marketing per creare hype.

Ed infatti, dopo alcune ore dallo spoiler, Pierpaolo Pretelli ha pubblicato una fotografia su Instagram svelando la data di uscita del nuovo singolo dell’estate 2021 (proprio oggi vi abbiamo parlato degli ultimi tormentoni appena usciti):

Eh si…il 18 giugno è la data che aspetto da quel 1 marzo. Finalmente un singolo che mi rappresenta e nel quale credo davvero.

Scritto con Shade che non mi stancherò mai di ringraziare per questo regalo che mi ha fatto. La coincidenza vuole che oggi esce anche il suo video nel quale c’è un’attrice d’eccezione… Il titolo del singolo è “L’estate più calda” dal 18 giugno in tutti i digital store.