Estate 2021, musica: ecco tutti i tormentoni e le hit appena uscite

Nuova musica dell’aria. Da Elettra Lamborghini a Emma Marrone insieme a Loredana Bertè e Gazzelle con Mara Sattei e l’immancabile Rocco Hunt con Ana Mena. I tormentoni dell’estate 2021 sono appena arrivati e vi raccontiamo quali sono le hit appena uscite che ci accompagneranno per tutta la stagione.

Estate 2021, musica: ecco tutti i tormentoni appena usciti

Emma Marrone ha sfornato la hit per eccellenza con la sua mamma rock Loredana Bertè. Il pezzo si chiama “Che sogno incredibile”. Ecco le parole utilizzate dalla cantautrice salentina per lanciare il brano:

Attenzione: questo non è un classico pezzo estivo. Questa canzone per me è un pezzo di storia, la mia! Sono onorata e orgogliosa di sganciare questo missile insieme alla mia mamma rock.

Spazio anche per Elettra Lamborghini con “Pistolero”, una freschissima boccata d’aria fresca in chiave pop su base latina.

Dopo il successo incredibile della loro ultima hit “A un passo dalla Luna” che ha raggiunto i 5 dischi di platino in Italia e scalato le classifiche di America Latina, Spagna e Francia, Rocco Hunt e Ana Mena ritornano con “Un bacio all’improvviso”.

Nulla di nuovo all’orizzonte ma apprezzabile se hai già amato le precedenti hit.

Gazzelle con Mara Sattei hanno confezionato una perla rara dal titolo “Tuttecose”. Malinconia e sound per un mix di voci che adorerai al primo ascolto.

Prodotto da DRD e Bias, “Marea” è il nuovo singolo di Madame. Il brano arricchisce la versione digitale del primo disco dell’artista, in cui troviamo pure i singoli “Baby”, “Il mio amico” con Fabri Fibra e “Voce”, canzone di Sanremo 2021.

Tra la nuova musica dell’estate 2021, segnaliamo anche “Makumba”, il nuovo singolo di Noemi con Carl Brave. In ultimo, segnaliamo anche Gigi D’Alessio con “Assaje”.

Nuovi album

Non solo singoli oggi ma anche album, due in particolare: il nuovo lavoro di Frah Quintale “Sempre bene” e il grandissimo ritorno dei Sottotono con “Originali”.

Musica trash

Per l’angolo trash, questa estate potrete ascoltare anche le canzoni di Giacomo Urtis (“Gossip”) e Antonella Mosetti (“Viva l’estate”).