Giulia De Lellis e Andrea Damante: cosa sta accadendo? Spunta il motivo dell’incontro, lo spiffero

Il gossip su Giulia De Lellis e Andrea Damante ha scosso gli appassionati di cronaca rosa. Cosa sta succedendo tra i due ex fidanzati? Dopo essere tornati entrambi single, le voci di un loro presunto ritorno di fiamma si sono fatte sempre più insistenti, ma cosa c’è di vero?

Giulia De Lellis e Andrea Damante, “nessun ritorno di fiamma”

E’ bastato un incontro tra Giulia e Andrea, ripreso da un video amatoriale e postato sui social – diventando inevitabilmente virale – a far riaccendere il gossip sul conto dei Damellis. Stando alle indiscrezioni, i due si sarebbero visti in un bar, ma quali sarebbero i reali motivi del loro incontro prontamente paparazzato?

Ad intervenire è stato Alessandro Rosica, l’investigatore social più famoso del web, il quale ha smentito categoricamente un ritorno di fiamma tra i due:

Smentisco al 100% un ritorno di fiamma tra Damante e la De Lellis. Si sono visti per delle cose private che hanno in comune. Niente di più! Peccato!

I sogni dei fan si sono così infranti in un batter d’occhio. Tra i due ex fidanzati, dunque, non ci sarebbe alcun riavvicinamento di tipo sentimentale e nonostante il feeling intravisto nel breve video che trovate in apertura, le ragioni del loro incontro sarebbero ben diverse da quelle sperate.

I due, ovviamente, non si sono espressi in merito e probabilmente non lo faranno. Non ci resta, dunque, che vedere prossimamente se interverranno o meno o se il loro, alla fine, è stato solo un incontro tra due ex rimasti comunque in buoni rapporti.