Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme: il video diventa virale, è il ritorno dei Damellis?

I Damellis sono davvero tornati? Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme, almeno nel video postato da un utente di TikTok nelle passate ore e diventato inevitabilmente virale. L’ex coppia che ha infiammato a più riprese il gossip italiano, è stata immortalata insieme, mentre chiacchiera amabilmente, seduta a un tavolino di un bar.

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme?

Cosa ci facevano insieme Giulia e Andrea? La loro storia, nata a Uomini e Donne e terminata nel 2018, si era avvicinata durante il periodo della pandemia, per poi chiudere in modo definitivo. Nel mezzo c’era stato un libro sulle corna scritto dalla De Lellis, mentre ora rispuntano alcune immagini che li immortalano insieme, in sintonia.

Quali sono realmente oggi i veri rapporti tra Andrea e Giulia? Il video mostra ancora un grande feeling, a dimostrazione del fatto che i due avranno certamente mantenuto un buon rapporto, malgrado la precedente e chiacchierata rottura. E’ possibile però, anche, che possano aver deciso di rivedersi dopo essere tornati single.

Entrambi, infatti, negli ultimi mesi hanno messo fine alle loro relazioni, rispettivamente con Elisa Visari e Carlo Beretta. Dopo la fine delle loro storie si era diffuso il gossip che li vedeva nuovamente insieme, indiscrezione che oggi trova nel video diventato virale una ulteriore prova.

Qualcuno ha dubitato che potesse trattarsi di un vecchio video, ma in realtà la conferma che sia un filmato attuale arriva dalle stesse Stories dell’influencer, nelle quali Giulia si è mostrata con addosso lo stesso top del video.