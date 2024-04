Isola dei Famosi, i Vip incontrano i Nip: il nuovo eliminato e la prova della seconda puntata

Secondo appuntamento all’insegna dell’Isola dei Famosi 2024, in onda nella prima serata di oggi, giovedì 11 aprile. Il reality condotto da Vladimir Luxuria, eccezionalmente non andrà in onda in diretta come di consueto, ma nonostante questo non mancheranno le emozioni, tra prove fisiche e psicologiche alle quali saranno sottoposti i neo naufraghi.

Isola dei Famosi, le anticipazioni della seconda puntata

A pochi giorni dal debutto ufficiale dell’Isola dei Famosi, 18esima edizione, non sono mancati sulle spiagge dell’Honduras i primi momenti di tensione. I naufraghi hanno iniziato a conoscersi, ma già sono partite le prime antipatie. Se ne discuterà in studio insieme alla padrona di casa ed ai suoi due opinionisti, Sonia Bruganelli e Dario Maltese.

Nel corso della seconda puntata, il gruppo dei Vip farà per la prima volta la conoscenza con quello dei Nip: scopriremo se riusciranno ad avviare pacificamente la loro convivenza.

Elenoire Casalegno, in collegamento dall’Honduras, coordinerà una prova che permetterà ad alcuni naufraghi di salvarsi dalle nomination.

Ma a proposito di nomination: chi sarà il primo eliminato? Già questa sera, infatti, assisteremo alla prima eliminazione dell’Isola. Chi tra Artur Dainese, Joe Bastianich, Luce Caponegro e Samuel Peron si salverà?

Spazio poi alle nuove nomination che daranno il via al prossimo televoto.