Giulia Salemi oltre ad essere una influencer power è anche una adorabile pasticciona, diciamolo. Ecco perché, in vacanza ad Ischia con Pierpaolo Pretelli, ha inavvertitamente spoilerato la data d’uscita del suo prossimo singolo.

Giulia Salemi fa uno spoiler su Pierpaolo Pretelli

Pochi secondi sono bastati per mandare i fan in tilt. Giulia Salemi, a quanto pare, avrebbe spoilerato la data d’uscita del nuovo singolo di Pierpaolo Pretelli per poi cancellare tutto facendo un’altra storia dove si “maledice” per l’errore.

Sul web gli estimatori della coppia hanno incominciato ad ironizzare sull’accaduto prendendo in esempio Fedez quando, distrattamente, aveva spoilerato su Instagram alcuni secondi del brano di Sanremo 2021 presentato in coppia con Francesca Michielin.

Dello spoiler naturalmente non vi è traccia e nemmeno noi lo diffonderemo ma il video in apertura dove Giulia si morde le mani per l’errore vale tutto.

Per me è il modo in cui non ha spoilerato nulla del video di Shade, ma non vede l’ora di urlare al mondo di Pier che ha spoilerato alla prima occasione#prelemi pic.twitter.com/YCuJWCkpTU — Avete Rotto Il Kaiser ✨ (@AveteKaiser) June 4, 2021