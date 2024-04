Belen Rodriguez a Ballando con le stelle? Dopo alcune indiscrezioni da parte dei soliti gossippari, tra le pagine di Chi Magazine arriva la verità.

Tutto è nato a seguito di alcuni spifferi social da parte di Deianira Marzano e Amedeo Venza che indicavano Belen come contattata dalla Rai per partecipare alla nuova edizione del talent show.

Inoltre, alcuni video pubblicati dalla stessa Rodriguez sui suoi canali social hanno alimentato ulteriormente la notizia.

Da qualche mese, infatti, la showgirl ha ripreso a ballare e ad frequentare corsi di ballo con professionisti, spesso condividendo questi momenti sui social.

Tuttavia pare che non parteciperà a Ballando con le Stelle:

Belen Rodriguez è attesa da progetti “satellitari”, dal momento che non è in lizza per partecipare a Ballando con le Stelle, come è stato scritto. Sia perché non sarebbe nei suoi piani, sia perché quest’anno, a differenza dello scorso anno, non c’è stato alcun contatto.