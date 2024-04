Perla Vatiero, tra una sponsorizzazione e l’altra, ha deciso di rispondere alle domande dei follower parlando anche di Mirko Brunetti e la sua amicizia con Angelica Baraldi che continua anche dopo la fine del Grande Fratello.

Con Mirko è come la prima volta. Sembra che il tempo non sia mai passato e che la storia non sia mai finita. E’ assurdo, mi emoziono come una bambina ancora dopo anni.

E per quanto riguarda l’amicizia tra Mirko e Angelica, ha precisato:

Ci tengo a chiarire questa situazione nei confronti di Angelica. Io non sono assolutamente gelosa della loro amicizia e mai lo sarò e questo l’ho detto anche più volte all’interno della Casa.

Un’altra cosa che voglio chiarire è che tra me e Angelica non c’è assolutamente nulla che non va, ci sentiamo.

Avremo modo ovviamente di vederci, siamo prese da mille cose per ora quindi non abbiamo ancora avuto il tempo di andare a cena insieme ma comunque non ci siamo assolutamente allontanati perché io non voglio o perché io sono gelosa di Angelica, assolutamente no.