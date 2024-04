Si aggiungono nuove anticipazioni e dettagli in merito alla prossima puntata del serale di Amici 23 che si è registrata proprio ieri. Secondo gli spoiler di SuperGuidaTv, a causa di un piccolo problema tecnico Maria De Filippi si sarebbe molto arrabbiata.

Stando a quanto emerso, nel corso della registrazione del quarto serale di Amici 23 ci sarebbe stato un problema con la grafica, a causa del quale la padrona di casa si sarebbe molto arrabbiata e ciò avrebbe portato a fermare tutto per qualche minuto. Oltre all’arrabbiatura di Maria, le anticipazioni di Amici 23 si sono concentrate anche sul post sostituzione di Gaia.

Ecco cosa è emerso:

L’allieva che sostituisce Gaia non ha ballato. Maria non ha detto nulla se non che Gaia era infortunata. Sulle carte con le foto dei vari team c’è la foto della nuova ragazza con la scritta balla per Gaia.