Ospiti Verissimo, puntata 13 aprile: Beatrice Luzzi con i figli, eliminata serale Amici 23 e nota coppia di Uomini e Donne

Questo pomeriggio, sabato 13 aprile, torna su Canale 5 Verissimo, il rotocalco condotto da Silvia Toffanin e pronto ad accogliere una serie di ospiti che si racconteranno al cospetto della padrona di casa, Silvia Toffanin. Chi saranno i protagonisti del nuovo imperdibile appuntamento? Scopriamo chi aprirà le danze in questa prima puntata del weekend.

Verissimo, gli ospiti della puntata di sabato 13 aprile

Tra gli ospiti di Verissimo di questo sabato, Francesca De André descriverà, in un colloquio profondo con la padrona di casa Silvia Toffanin, le severe violenze patite dal suo ex partner, che è stato condannato, in primo grado, a tre anni e tre mesi di prigione per lesioni gravi e abusi.

In studio anche Massimo Ghini e Lucrezia Lante della Rovere, attori principali del film Ennio Doris – Il futuro è anche domani.

Inoltre, saranno presenti: la seconda classificata all’ultimo Grande Fratello, Beatrice Luzzi con i suoi figli Valentino ed Elia e la coppia formata da Brando e Raffaella, nata a Uomini e Donne.

Per concludere, il viaggio dell’ultima concorrente eliminata dal serale di Amici 23 di Maria De Filippi, la ballerina Lucia.