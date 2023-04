Uno dei momenti più emozionanti del quarto serale di Amici 22 andato in onda ieri, 9 aprile 2023, è stato rappresentato dall’esibizione di Arisa sulle note de La Notte. Sullo sfondo, la coreografia altrettanto toccante di Raimondo Todaro e della moglie Francesca Tocca.

Ecco perché Francesca Tocca, moglie di Raimondo Todaro, non ballava da tempo

Al termine dell’esibizione, Maria De Filippi ha voluto rivolgere proprio a Francesca Tocca un suo pensiero usando parole toccanti:

Volevo dirti pubblicamente che sono felice di rivederti ballare, sei sempre bravissima Francesca, davvero! E sono contenta che l’hai fatto con la voce di Arisa, davvero davvero tanto!

Ma perché Francesca Tocca non ha più ballato per diverso tempo ad Amici 22? Qualcuno aveva ipotizzato una presunta gravidanza in corso, ma a quanto pare non c’entrerebbe nulla. A svelare i veri motivi è stato Fanpage.it:

Soltanto adesso è emerso il motivo per il quale la ballerina non ballava da molto. Francesca Tocca aveva subito un brutto infortunio lo scorso ottobre. Uno stop molto lungo costretto da una frattura al piede molto seria. Il percorso di riabilitazione è stato complesso e lungo. Maria De Filippi ha voluto sostenere pubblicamente Francesca Tocca.

Al termine dell’esibizione, il marito di Francesca Tocca, Raimondo Todaro, ha voluto riservare un suo personale pensiero:

Una di quelle serate che non dimenticherai mai. Grazie ad Arisa è stato un onore poter ballare sulle note di questo brano meraviglioso e la tua voce dal vivo fa venire i brividi. Grazie alla mia metà Francesca Tocca dopo tantissimi anni abbiamo fatto qualche ora di sala prove come si deve e condividere con te il palco di Amici 22 è stata un’emozione indescrivibile. Grazie a tutti per l’affetto che mi dimostrate ogni giorno.