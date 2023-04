Eliminato Amici 22, chi è uscito tra Mattia Zenzola e Alessio Cavaliere? Al ballottaggio finale sono andati due ballerini molto apprezzati dal pubblico ma ad avere la peggio è stato solo uno di loro.

Ad essere eliminato al termine del quarto serale di Amici 22 è stato Alessio Cavaliere. Dopo essere uscito dalla scuola, il ballerino ha raccontato le prime emozioni a caldo su WittyTV:

Quando mi alzavo dal letto e mi rendevo conto per l’ennesima volta di essere ad Amici, dicevo ‘ok, forse un pochino ce l’hai fatta’. Quando sono entrato ero spiazzato, ero entrato sapere dove mettere mano, senza sapere come funzionavano le cose, senza sapere nulla.

Senza sapere dove poter arrivare e soprattutto senza aspettative. Da subito sono stato accolto in maniera magnifica dai ragazzi. Ho sempre vissuto giorno per giorno nella maniera più tranquilla e serena e mi sono sentito legato a tutti.

È stato già un grande traguardo prendere quella maglia, ancora ricordo in maniera perfetta il giorno in cui l’ho presa. Non mi sarei mai aspettato di arrivare fino a questo punto.

Sono tanto contento, tanto soddisfatto di me stesso. Se guardo all’interno di me dico ‘bravo, complimenti’.

Io faccio un grandissimo in bocca al lupo ai ragazzacci che sono adesso in casa. Spero che il loro percorso venga apprezzato da loro stessi, che è tanto importante, io da domani mi metterò in gioco ancora una volta, rientrerò in partita e non mi fermerò più. Non è stata la fine ma l’inizio di qualcos’altro.