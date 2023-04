Sabato 8 aprile 2023 andrà in onda la quarta puntata del serale di Amici 22: chi è uscito? Scopriamo l’eliminato della serata, il ballottaggio finale e gli ospiti del nuovo appuntamento condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

Eliminato Amici 22, serale 8 aprile: chi è uscito? Le anticipazioni della quarta puntata

Eccovi le anticipazioni dettagliate della nuova puntata del serale di Amici 22 che andrà in onda su Canale 5: litigi, ballottaggi di fuoco e ospiti celebri.

Ospiti della nuova puntata del serale di Amici: Annalisa e Alessandro Siani.

Ballottaggi

Primo ballottaggio – Alessio (ballottaggio finale), Wax (primo salvo) e Mattia.

Secondo ballottaggio – essendo una squadra da tre sono andati solamente due al ballottaggio, Angelina (ballottaggio finale) e Maddalena (salva).

Durante il secondo ballottaggio c’è stato un pari merito tra Angelina e Maddalena, per questo i giudici sono usciti fuori e hanno dovuto prendere una decisione, mandando ANGELINA al ballottaggio finale.

Terzo ballottaggio – essendo rimasti in tre, al ballottaggio: Mattia (ballottaggio finale) e Wax (salvo).

Ballottaggio finale tra Mattia e Alessio e Angelina (prima salva). Durante la puntata scopriremo chi, tra i due ballerini, dovrà lasciare la scuola del talento.

Secondo le prime anticipazioni diffuse in rete pare che l’eliminato della serata sia stato Alessio Cavaliere.

Manche

Prima manche: CUCCALO contro TODARISA

ANGELINA vince contro MATTIA

WAX vince contro CRICCA

ANGELINA e CRICCA vincono contro FEDERICA

Seconda manche: CUCCALO contro ZERBICELE

AARON vince contro MADDALENA

ANGELINA vince contro RAMON

ISOBEL vince contro CRICCA

Terza manche: ZERBICELE contro TODARISA

AARON vince contro WAX (guanto estensione vocale)

WAX vince contro RAMON

ISOBEL vince contro FEDERICA

Serale Amici 22, la lite tra Todaro e Michele Bravi

C’è stata una discussione molto accesa tra Raimondo Todaro e Michele Bravi.

Alla fine della terza manche Todaro ha recriminato a Michele Bravi di aver preso una decisione sbagliata, avendo mandato, assieme agli altri giudici, Angelina al ballottaggio, in quanto, a suo dire, lei è più brava.

Giuseppe Giofrè ha detto che ha mandato Angelina al ballottaggio dopo aver ragionato per numero totale di ballerini e cantanti.

Durante la discussione Maria De Filippi è andata contro Raimondo Todaro, dicendo che il suo discorso era orrendo, in quanto sminuiva allievi come Maddalena, facendo passare Angelina come la “prima della classe”, cosa che lei trova insopportabile.

Todaro ha chiesto a Rudy perché avesse mandato al ballottaggio Angelina e non Cricca, dato che lo critica dal primo giorno, Zerbi ha risposto che bisogna iniziare a giocare di strategia.

La discussione tra Raimondo e Michele Bravi è durata più di 30 minuti, estendendosi poi anche con gli allievi.

Chi è uscito ad Amici 22, ballerina professionista piange: ecco per quale motivo

Oltre ad i vari focus di approfondimento che troverete seguendo il tag ufficiale di Amici 22 utilizzato qui sul blog, possiamo dirvi che, nel ballottaggio finale, così come rivela SuperGuidaTV, Benedetta Vari è scoppiata a piangere:

Tre allievi a rischio eliminazione: Angelina, Alessio e Mattia. Angelina si salva subito. Rimangono a duellare Alessio e Mattia. Durante questo ballottaggio Benedetta ha pianto a dirotto perché si è legata ad entrambi. Angelina al ballottaggio finale canta Voglia di vivere Alessio al ballottaggio finale balla Thoiry.

Gossip e retroscena

I giudici riconoscono a Wax un riscatto durante questa puntata

Durante la pausa Angelina era preoccupata di uscire e Cricca le baciava la mano

Zerbi non ha trovato la gallina nella sua gabbia. In studio hanno fatto vedere un video di qualcuno con il passamontagna che la rubava

Wax ha cantato La Fine e come scenografia c’era la grafica di una tv dove scorrevano le sue immagini del daytime

Dopo il guanto di sfida Giuseppe Giofré ha detto che gli mancava il palco e Maria De Filippi lo ha fatto ballare con Alessandra Celentano .

. Malgioglio ha detto che ad ogni persona associa un profumo. A questo ha aggiunto che a Mattia associa la menta.

(Fonte: SuperGuidaTv).

Eliminato Amici 22, quarta puntata: volti noti tra il pubblico del serale, ecco chi

Nel corso della quarta puntata del serale, tra il pubblico del programma dovrebbero esserci alcuni componenti della famiglia Mihajlovic, così come riferiscono i bravi colleghi di Novella 2000: