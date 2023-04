Chi è stato uscito ad Amici 22? Durante la quarta puntata del serale registrato giovedì 6 aprile (e andrà in onda sabato 8), tra gli allievi finiti al ballottaggio finale abbiamo ritrovato due ballerini (attenzione spoiler) mentre Angelina Mango è stata al centro della scena per via di una forte discussione tra Michele Bravi e Raimondo Todaro.

Chi è uscito ad Amici 22? Eliminato quarta puntata serale: Angelina al centro di una discussione

Ballottaggio finale tra Mattia e Alessio e Angelina (prima salva). Durante la puntata scopriremo chi, tra i due ballerini, dovrà lasciare la scuola del talento.

Il ballottaggio con protagonista Angelina, così come rivela l’account Twitter GossipTv, ha generato una accesissima discussione tra professori e giudici:

Durante la discussione Maria De Filippi è andata contro Raimondo Todaro, dicendo che il suo discorso era orrendo, in quanto sminuiva allievi come Maddalena, facendo passare Angelina come la “prima della classe”, cosa che lei trova insopportabile.

Alla fine della terza manche Todaro ha recriminato a Michele Bravi di aver preso una decisione sbagliata, avendo mandato, assieme agli altri giudici, Angelina al ballottaggio, in quanto, a suo dire, lei è più brava.

Giuseppe Giofrè ha detto che ha mandato Angelina al ballottaggio dopo aver ragionato per numero totale di ballerini e cantanti.

Durante la lite tra i giudici e Raimondo, proprio Todaro ha chiesto a Rudy perché avesse mandato al ballottaggio Angelina e non Cricca, dato che lo critica dal primo giorno, Zerbi ha risposto che bisogna iniziare a giocare di strategia.

La discussione tra Raimondo e Michele Bravi è durata più di 30 minuti, estendendosi poi anche con gli allievi.