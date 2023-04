I capelli di Annalisa: parrucca oppure no? Il mistero sul caschetto svelato nel video ufficiale

Annalisa ha una parrucca oppure ha cambiato look tagliando i capelli rossi in favore di un caschetto nero? “Mon Amour” è il nuovo singolo dell’ex volto di Amici dopo la hit “Bellissima”.

“Mon amour” è uscita lo scorso 31 marzo in collaborazione con Paolo Antonacci e Davide Simonetta. “Questa è la canzone di quel limbo, di quell’incoscienza, e perché no, di quella pazza idea di vendetta che ti fa sentire di nuovo potente, anche solo per un istante” ha spiegato Annalisa a proposito della canzone.

In questi anni la Scarrone è sempre rimasta fedele al suo look: i capelli rossi. Ad Amici aveva un caschetto sbarazzino, che poi ha lasciato il posto a un’acconciatura lunga più glamour e sofisticata.

Parrucca o cambio look? Annalisa Scarrone ha tenuto i fan in trepidante attesa fino a quando ha svelato il mistero e pubblicato il nuovo video.

Mon amour ha debuttato alla posizione numero 33 su Spotify conquistando subito 164.000 stream solamente il primo giorno.

Il look del video Mon amour è firmato Dolce&Gabbana ed i sandali con plateau e maxi zeppa sono di Giuseppe Zanotti.

Nel video ufficialmente Annalisa si presenta come una femme fatale pronta a rimettersi in gioco e “fare una strage” come canta nella canzone.

Nell’ultimo frame è proprio lei che si spoglia, perché è decisa a prendersi ciò che è suo e si toglie la parrucca mostrando la lunga chioma rossa.