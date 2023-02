Annalisa è fidanzata? Spunta fuori un nome: ma non è come sembra…

Annalisa Scarrone ha un fidanzato di nome Marian Richero? Nonostante il gossip abbia tirato fuori questo nome, tra di loro ci sarebbe solamente una amicizia consolidata negli anni.

Dopo la fine della storia con Davide Simonetta (presente come autore sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo 2023) la cantante di “Bellissima” (sua hit di estremo successo) è stata avvistata in più occasioni con Marian Richero ma, così come conferma il diretto interessato, tra di loro ci sarebbe solo un rapporto di amicizia.

Ma chi è Marian Richero?

Secondo le indiscrezioni della rete, Marian Richero dovrebbe essere nato a Pestera e, una volta arrivato in Italia, dovrebbe lavorare per alcune radio come inviato.

Guardando i suoi profili social, si scorge un grande appassionato di musica che ci pare essere anche un estimatore di Annalisa e non di certo il suo fidanzato (il suo profilo social di Instagram conta 175 follower e, tra questi, non vi è traccia della Scarrone).

Eppure su “Google” basta fare una ricerca con key “Annalisa fidanzata” per vedere il nome di Marian associato all’artista di “Bellissima”.

Un bel malinteso che vi strapperà un sorriso.