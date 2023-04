Sabato 8 aprile 2023 andrà in onda la quarta puntata del serale di Amici 22 in onda su Canale 5 con Maria De Filippi. In attesa di scoprire l’eliminato (qui troverai tutti i dettagli), scopriamo altri spoiler e anticipazioni.

Amici 22, quarta puntata: volti noti tra il pubblico del serale, ecco chi

Nel corso della quarta puntata del serale, tra il pubblico del programma dovrebbero esserci alcuni componenti della famiglia Mihajlovic, così come riferiscono i bravi colleghi di Novella 2000:

Pare, infatti, che tra il pubblico non ci fossero solamente delle persone comuni. Seduti sulle gradinate sembra che fossero presenti anche alcuni membri della famiglia Mihajlović, parenti del compianto Sinisa, calciatore e allenatore scomparso a causa di una brutta malattia a dicembre dello scorso anno.

