Mattia Zenzola o Alessio Cavaliere? Al ballottaggio finale della quarta puntata di Amici 22 uno dei due ballerini uscirà definitivamente dalla scuola del talento: ma chi è uscito? Se non volete spoiler non proseguite nella lettura! In caso contrario, eccovi il nome del possibile eliminato.

Mattia e Alessio, chi è uscito da Amici 22? Ecco il probabile eliminato

Secondo le anticipazioni diffuse da Amedeo Venza ad abbandonare la scuola di Amici 22 dopo quattro appuntamenti in prima serata sarà proprio Alessio Cavaliere.

Le altre anticipazioni della quarta puntata

Oltre ad i vari focus di approfondimento che troverete seguendo il tag ufficiale di Amici 22 utilizzato qui sul blog, possiamo dirvi che, nel ballottaggio finale, così come rivela SuperGuidaTV, Benedetta Vari è scoppiata a piangere:

Tre allievi a rischio eliminazione: Angelina, Alessio e Mattia. Angelina si salva subito. Rimangono a duellare Alessio e Mattia. Durante questo ballottaggio Benedetta ha pianto a dirotto perché si è legata ad entrambi. Angelina al ballottaggio finale canta Voglia di vivere Alessio al ballottaggio finale balla Thoiry.

Gossip e retroscena

I giudici riconoscono a Wax un riscatto durante questa puntata

Durante la pausa Angelina era preoccupata di uscire e Cricca le baciava la mano

Zerbi non ha trovato la gallina nella sua gabbia. In studio hanno fatto vedere un video di qualcuno con il passamontagna che la rubava

Wax ha cantato La Fine e come scenografia c’era la grafica di una tv dove scorrevano le sue immagini del daytime

Dopo il guanto di sfida Giuseppe Giofré ha detto che gli mancava il palco e Maria De Filippi lo ha fatto ballare con Alessandra Celentano .

. Malgioglio ha detto che ad ogni persona associa un profumo. A questo ha aggiunto che a Mattia associa la menta.

(Fonte: SuperGuidaTv).